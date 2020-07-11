Схватка за кошелек и здоровье близких: как работают коллекторы в Украине

Проблема долгов и их возврата всегда была актуальной для украинцев. После того, как весной нынешнего года в нашей стране ввели карантин и многие украинцы остались без работы, ситуация обострилась еще сильнее, а коллекторы стали работать жестче. Как пытаются выбивать долги из украинцев в условиях карантина, и как этому противостоять – разбирались "Комментарии".

Коллекторы в Украине: выселение, скандалы, смерти

Украинские коллекторы никогда не брезговали грязными приемами в деле возврата долгов, что часто выливалось в скандалы и откровенную уголовщину, на которые особо богат оказался 2019 год.

Так, в Одессе, в буквальном смысле, на улице оказалась семья Прокопенко, которая не смогла вернуть ипотеку за квартиру. От действий спортивных молодчиков, представившихся "коллекторами", пострадала 51-летняя женщина, которая в итоге оказалась в больнице.





Весной 2019 года в Киеве мужчина, отстаивая свое жилье, из карабина застрелил одного из коллекторов, которые попали в квартиру, демонтировав дверь при помощи болгарки.

Но было бы большой ошибкой считать, что в 2020 году с началом карантина деятельность коллекторов оказалась парализованной. Скорее, напротив — их услуги стали востребованными крупными компаниями. Как сообщили СМИ, ПАО "Киевводоканал" намерен обратиться к коллекторам за помощью, чтобы возвратить долги за воду, которые по столице составляют 566 млн грн.

Деятельность коллекторов возмутила отечественного бизнесмена и блогера Гарика Корогородского, невольно пострадавшего только потому, что он оказался знаком с должником, не вернувшим вовремя долг.

"Недавно столкнулся с деятельностью коллекторов и немного при…. Оказывается, можно разместить порно человека, который не брал кредит, но знаком с тем, кто брал. Я никоим образом не защищаю тех, кто не вернул кредит, даже взятый под космические проценты – думайте, когда берете. Но, бл... – если кто-то указал на меня как на знакомого и мне начали названивать коллекторы, как сегодня из "Финансы и Довира" – предупреждаю, мой ответ вам покажется неадекватным", – написал Корогородский на своей странице в соцсети Facebook.

Коллекторы в Украине: что говорит закон

Поразительно, но на законодательном уровне коллекторская деятельность не определена даже юридически. Во всяком случае, лицензию на подобную специфическую деятельность получать в Украине до сих пор не нужно. Поэтому компании, занимающиеся этим на профессиональном уровне, обычно зарегистрированы как факторинговые, то есть, оказывающие услуги по отсрочке платежа.

На законодательном уровне регулируется деятельность частных исполнителей, но они, по сути, подключаются, скорее, уже на уровне исполнения судебных решений в отношении должников. Это прописывается принятым еще в 2016 году законом "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное выполнение судебных решений и решений других органов". Документ подвергался резкой критике еще на стадии принятия, а с ростом числа эксцессов вокруг этого "принудительного взыскания" в парламенте решили откорректировать действие закона.

Так, в сентябре 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности". Документ предполагал регулирование деятельности коллекторов и защищал права и обязанности сторон – собственно, коллекторов и должников, а в декабре был даже принят в первом чтении, однако с тех пор он, как говорится, "завис".

Впрочем, по мнению экспертов, с которыми пообщались "Комментарии", даже в случае принятия данный закон мало что изменит.

Так, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец посчитал закон бессмысленным, поскольку механизм борьбы с незаконными действиями коллекторов юридически давно существует: статьи Уголовного кодекса Украины "Вымогательство" и "Принуждение к исполнению гражданско-правовых обязательств". Проблема лишь в том, что сотрудники правоохранительных органов редко применяют эти статьи в отношении коллекторов, ведущих свою деятельность при помощи незаконных действий.

Несколько сложнее ситуацию видит руководитель – управляющий партнер юридической фирмы "Пакс" Дмитрий Нестеченко, который делит лиц, занимающихся возвратом долгов, на 2 условные группы.

К первой он относит, собственно, "классических" коллекторов, действующих, в целом, в рамках законодательного поля.

"Они заключают договора с кредиторами и работают по возврату долга за процент от него. Арсенал действий, в общем-то, законен — беседы с должником, угрозы судами, моральное давление. При осуществлении последнего могут применять и сомнительные методы, например, звонки родственникам со словами, что ваш близкий взял деньги в долг и теперь в результате решения суда у него отберут имущество. Это делается с расчетом на то, что испуганный родственник отдаст свои деньги вместо должника, или должник подвергнется дополнительному давлению со стороны родни", – говорит о механизме действий коллекторов юрист.

Ко второй группе собеседник "Комментариев" относит псевдоколлекторов, на которых и приходится львиная доля скандалов в этой сфере.

"Эта категория часто зарегистрирована как финансовая или факторинговая компания. Прежде всего, эти люди выкупают просроченные задолженности, отдавая предпочтения ипотечным кредитам, в которых залогом выступают квартиры. Согласно статье 38 Закона Украины "Об ипотеке", кредитор может реализовать предмет ипотеки, то есть недвижимость, что куда выгоднее", – отмечает Дмитрий Нестеченко.

Как пояснил юрист, механизм работы подобных "псевдоколлекторов" выглядит следующим образом.

"В органах регистрации осуществляется незаконная выписка должника, что стоит в среднем 500-1000 долларов. Параллельно за жильем идет слежка, и в удобный момент происходит выселение должника. В идеале предпочитают "входить" в квартиру в момент, когда там никого нет, менять замки, ставить сигнализацию и осуществлять охрану либо через охранную фирму, либо через кого-то из самих коллекторов, которого там поселяют. Затем недвижимость продается", – говорит юрист.

В борьбе с именно псевдоколлекторами "зависший" в Верховной Раде закон, по мнению Нестеченко, не поможет, это, скорее, работа правоохранителей.

Впрочем, куда большую проблему сегодня вызывает деятельность частных нотариусов, которые могут поставить исполнительную подпись на основании предъявленных документов кредитора о задолженности заемщика. В таком случае этот документ подается к исполнению через частного исполнителя, и банковские счета должника могут быть арестованы. Прежде всего, это касается клиентов "ПриватБанка".

Клевета, выездные бригады и другое: как работают коллекторы и что с этим делать

"Комментарии" пообщались с украинцами, которые в силу разных причин не смогли отдать деньги и получили неприятный опыт общения с коллекторами.

Так, жительница Житомирской области Ирина имеет неприятный опыт общения с многочисленными коллекторами, отягощенный, к тому же, проблемами с мошенниками. Женщина рассказала "Комментариям", что она пострадала дважды: в первый раз — от действий мошенников и второй – от экономического кризиса, произошедшего в следствии карантина.

По словам Ирины, она с 2012 года активно брала кредиты в банках, а позже и в микрофинансовых организациях (МФО). Но всегда щепетильно относилась к долгам, аккуратно осуществляя платежи, так что имела хорошую кредитную историю и личный кабинет в некоторых МФО.

"В декабре 2018 года, когда я гуляла с ребенком, мне позвонили, заявив, что для того, чтобы уберечься от мошенников, надо сменить номер телефона. Я, не подумав, согласилась, и в результате у меня была заблокирована сим-карта. Тем временем с помощью дубликата "симки" в личном кабинете МФО мошенники взяли на меня 3 кредита на 25 тысяч гривень (при наличии личного кабинета процедура займа занимает считанные минуты). Мне на электронную почту пришли сообщения, что мне одобрены кредиты, и я тут же обратилась в полицию", – вспоминает собеседница "Комментариев".

С тех пор прошло полтора года, мошенников так и не нашли, задолженность по кредитам превысила 200 тысяч гривень, и женщина опасается, что вернуть деньги могут потребовать коллекторы, с которыми она же успела столкнуться.

Ирина продолжала брать кредиты в МФО, и весной 2020 года оказалась в безвыходной ситуации с кредитами уже по причине карантина.

"Когда я брала кредиты, то рассчитывала их вернуть. Но в феврале я потеряла работу, в марте начался карантин, и найти новую работу оказалось очень трудно. Два месяца назад мне все-таки удалось ее найти, но, во-первых, зарплата небольшая, а во-вторых – ее не платят. В результате я просрочила выплаты по кредитам, которые действительно брала", – говорит женщина.

С весны наша собеседница смогла на себе испытать "прелести" общения с коллекторами С ее слов, люди, представляющиеся по телефону коллекторами, явно намекали на неприятности в случае отказа платить коллекторской фирме "Вечная память". Последней, правда, не существует, но впечатление производит даже само название.

Больше всего Ирину возмутили угрозы ее родным, не имеющим отношения к кредиту.

"На мессенджеры мне высылают коллажи, на которых на фото племянницы, которая работает учительницей в школе, написано, что она больна туберкулезом, и мне грозят, если не заплачу долги, выставить это фото в Интернет. Как так можно?", – возмущается наша собеседница.

По словам Ирины, она обратилась с соответствующим заявлением в Киберполицию и на днях должна встретиться с их сотрудником.

"Возмущает игнорирование законодательства. Так, я брала в одном МФО кредит в 4500 гривен, а коллекторы потребовали уплаты 12 500, проигнорировав тот факт, что на время карантина запрещено начислять штрафы и пеню. В конце концов, сумму пересчитали, и оказалось, что я должна 7500 гривен, которые мне удалось выплатить. То есть я признаю свои долги, и готова по возможности их отдать (кроме тех, которые на меня оформили мошенники), но я не желаю платить "лишнее" и выслушивать в свой адрес ругань и оскорбления", – заключает женщина.

Коллекторы в Украине: финансовая независимость или кредитное рабство

Другого собеседника "Комментариев", Романа Ловина, вынудила обратиться за кредитом в банк и МФО проблема со здоровьем. Но, как и со многими, с мужчиной случилась беда – он потерял работу.

"С декабря долг в 8000 гривен вырос до 36 000, потому что требования, согласно которым проценты могут начисляться только на срок действия договора – а это до 30 суток, были проигнорированы. Затем задолженность продали другой компании и началось давление", – говорит Роман.

Письма на электронную почту, смс – таков стандартный перечень того, с чем столкнулся мужчина.

"Периодически грозят прислать "выездную группу", полностью незаконную, в составе 3-5 человек, которые будут угрожать мне уже не по телефону. Пока помогает то, что я просто игнорирую эти угрозы — в конце концов, МФО редко подают в суд, больше грозят. Я готов оплатить задолженность, но не 36 тысяч, которые мне насчитали на 8 тысяч гривен "тела" кредита, а само тело и 50% максимум", – говорит о том, как видит решение проблемы Роман.

Киевлянка Александра призналась, что в "кредитную ловушку" ее завело желание быть сильной и финансово независимой. Несколько лет назад женщина взяла кредит в МФО, желая показать близким, что она достигла финансового успеха. Чтобы вернуть заем, ей пришлось взять кредит в другом финансовом учреждении, и так повторялось не раз. В результате, на пике "кредитной ловушки" собеседница "Комментариев" была должна 24 МФО и 4 банкам.

"В какой-то момент, когда задолженность достигла 500 тысяч гривен, я даже подумывала о самоубийстве, но, в конце концов, призналась родным. Был скандал, я много претерпела, но семья меня поддержала, и сегодня я расплатилась с 14 МФО и должна еще 8", – призналась женщина.

Однако до этого времени Александре пришлось пережить немало неприятных месяцев.

"Ежедневные звонки поступали буквально каждые несколько минут, причем звонили даже моему работодателю и его родным — людям, которые к моим долгам вообще отношения не имеют. В конце концов, я была вынуждена уволиться, а затем и вовсе попала в замкнутый круг – мои данные оказались в реестре должников. В этом случае устроиться на хорошую работу невозможно, а без этого — невозможно заплатить долги и покинуть этот реестр", – говорит собеседница "Комментариев".

Впрочем, как признается Александра, полученный опыт ей немало помог.

"По поводу звонков с угрозами я обращалась в Киберполицию, так что их стало поменьше. Кроме того, теперь, общаясь с коллекторами, я упоминаю определенные статьи закона и объясняю, какие последствия несут их угрозы или разглашение моих персональных данных. Или утверждаю, что я не должна платить сумму, большую чем "тело" кредита и 50% сверху. С умными и опытными людьми коллекторы предпочитают не связываться, а договариваться, и это помогает избавляться от их нежелательной "опеки"", – говорит о своей "тактике" борьбы Александра.

Коллекторы в Украине: заблокировать все счета

С грубым вторжением в личную жизнь столкнулась собеседница "Комментариев" Надежда.

"Получилось так, что из-за проблем на работе мне пришлось взять кредит в МФО. К сожалению, проблемы продолжились и мне пришлось взять еще несколько кредитов, чтобы платить займы, взятые ранее. Затем я потеряла работу, и, буквально, за 2 месяца 4 тысячи гривен превратились в 25 тысяч", – вспоминает женщина.

Впрочем, это оказалось только началом.

"Весной я встала на учет в Службу занятости, но, когда попыталась снять пособие с банкомата, оказалось, что мои счета заблокированы по исполнительному производству, поданному частным исполнителем с постановления частного нотариуса. В результате я не только не могу получить начисленное мне пособие, но и не могу устроиться на работу, так как этот счет также будет арестован. Если же я открою карту в другом банке, то могу еще и понести ответственность как мошенница", – сетует Надежда.

Наша собеседница пыталась бороться в рамках законов – написала письма омбудсмену, в Министерство юстиции, отправила заказное письмо с уведомлением частному нотариусу с просьбой выдать ей копию постановления… Однако там умудрились часть документов "перепутать". В общем, с апреля Надежда даже не может воспользоваться своими средствами, чтобы элементарно заплатить долг.

"Согласно законодательству, нельзя арестовывать так называемые социальные счета, то есть предназначенные для получения пенсии, пособий и зарплаты. В случае же долгов, в счет погашения могут высчитывать лишь 20% от поступлений. Но эти нормы были проигнорированы. Ирония в том, что я, не имея доступа к этим деньгам, не могу даже оплатить кредит, за неоплату которого мои счета арестовали", – удивляется наша собеседница.

Но если Надежда думала, что эти неприятности в ее общении с коллекторами самые страшные, то она заблуждалась – другие коллекторы в это время забрасывали ее мессенджеры письмами, в которых не без намека указывали личные данные ее близких, даже умершей 10 лет назад матери. А коллаж интимного содержания сестры Надежды и вовсе был выставлен в соцсети Вконтакте. На звонки коллекторов по телефону наша собеседница часто предпочитает просто не отвечать.

Пострадавшие от действий коллекторов объединились в группы – "Министерство антиколлекторских дел" и "Сопротивление МФО". Члены групп по мере сил стараются помогать тем, кто оказался в похожей ситуации, советуют, как противостоять внесению своих данных в реестр должников и открытию исполнительного производства , рассказывают об уловках, которые используются коллекторами.





Оказывается, они могут не только грозить открытием уголовных дел, но и представляться следователями, ведущими дела о мошенничестве. Со всем этим пострадавшим помогают бороться члены группы – юристы, предоставляющие консультации, помогающие с оформлением необходимых документов и т.д.





Напомним, в Украине в конце текущего года проценты по кредитам могут быть рекордно снижены.

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