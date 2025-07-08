Украинские IT-специалистов больше всего ищут работу в этом секторе

Несмотря на сложные времена для рынка IT в Украине, одна отрасль демонстрирует стабильный рост и привлекает все больше украинских разработчиков — это гемблинг. По данным платформы Djinni, именно эта сфера является самым желательным направлением для украинских IT-специалистов при поиске работы.

Украинские IT-специалисты ищут работу в гемблинге. Фото из открытых источников

Согласно статистике DOU, медианная зарплата software-инженера в гемблинге выше на 36% по сравнению с геймдевом и на 15% по IТ-сектору. В то время как общий рынок IТ сокращается, ведь количество новых вакансий в июне 2025 года на 60% меньше, чем в 2021-м, у гемблинга спрос растет. В частности, об этом свидетельствует статистика сайта по поиску работы в IT-сфере Djinni.

"Если кандидат ищет вакансию в конкретном домене, чаще всего это гемблинг. На втором месте – милтех", — говорится в отчете Djinni.

Гемблинг стал самой популярной сферой для поиска работы среди IT-работников

Кроме зарплат, кандидаты отмечают и лучшие условия в сфере гемблинга, в частности, официальное трудоустройство, медстрахование, бесплатные курсы английского и техническое обеспечение.

Толчком к изменениям стала легализация игорного бизнеса в Украине в 2020 году. По официальным данным, в 2024 году лидеры рынка получили более 55,5 млрд гривен дохода, что на 1% больше, чем годом ранее.

Однако, гемблинг для некоторых IT-специалистов может быть "красным флагом". Как указывает платформа Djinni, несмотря на желание работать в сфере азартных игр, гемблинг также является наиболее неприятной работой.

"Но также гемблинг чаще всего отмечают как домен, где не хотели бы работать. Эта отметка есть у 20% кандидатов в активном поиске. В едалте (сайты для взрослых — ред.) не хотят 18%, а в крипте — 11%", — указывают в Djinni.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что хакеры КНДР устраиваются на роботу в европейские компании под видом украинских IT-специалистов.

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