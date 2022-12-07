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Украинцы смогут ездить за рулем без пластикового водительского удостоверения

Украина стала четвертой страной Европы, имеющей цифровые водительские удостоверения

сегодня, 17:49
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Автор:

Моесеенко Валентина

В Украине желающие теперь смогут не получать пластиковое водительское удостоверение, а использовать только документ в Действии, пишут "Комментарии" по информации Минцифры.

Украинцы смогут ездить за рулем без пластикового водительского удостоверения

Українці зможуть їздити за кермом без пластикового посвідчення водія

Украина стала четвертой страной Европы, имеющей цифровые водительские удостоверения. Такие документы обладают аналогичной юридической силой, как и их пластиковые аналоги.

Как говорят в Министерстве, мы двигаемся дальше в цифровизации документов и вводим формат диджитала first. Это означает, что можно иметь только электронное водительское удостоверение в Действии. То есть, оформив е-удостоверение, пластиковую карту теперь можно получать только по желанию. Это позволит украинцам всегда держать документ в смартфоне.


"Мы строим цифровое государство с философией – диджитал first. Где кожаная услуга будет комфортной и логичной. Без бюрократии, лишних походов в госорганы, справки ради справок. Оформление и выдача водительского удостоверения в электронном формате – это еще один революционный шаг в цифровизации документов. Украинцы могут получить только диджитал-удостоверение в Действии и использовать их во всех жизненных ситуациях. Без пластикового аналога", – отмечает Вицепремьер-министр – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.


Этим летом команда Минцифри сделала серьезный шаг в увеличении возможностей использования Действия за границей. Водительские удостоверения также доступны в англоязычной версии. К тому же, права и техпаспорт имеют международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде. Это следующее приближение к международной интеграции действия и использование применения в мире.

Постановление вступает в силу 14 декабря.

Как писали "Комментарии" со следующего понедельника, 12 декабря, зарегистрироваться в электронную очередь пересечения границы на пункте пропуска Ягодин — Дорогуск можно будет на сайте. О старте работы электронной очереди сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. Начиная со следующего понедельника зарегистрироваться в электронную очередь пересечения границы можно будет на сайте. Также для пользователей есть Очереди будет работать горячая линия по номеру 38 (044) 334 4304. есть Очереди будет предоставлять удобный и понятный пользователям сервис, который позволит экономить час и ждать проезда через границу на любой удобной локации.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/mintsyfry-v-ukraini-zmozhut-ne-otrymuvaty-plastykove-vodiiske-posvidchennia-a-vykorystovuvaty-lyshe-dokument-u-dii
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