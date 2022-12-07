Украинцы смогут ездить за рулем без пластикового водительского удостоверения

В Украине желающие теперь смогут не получать пластиковое водительское удостоверение, а использовать только документ в Действии, пишут "Комментарии" по информации Минцифры.

Українці зможуть їздити за кермом без пластикового посвідчення водія





Украина стала четвертой страной Европы, имеющей цифровые водительские удостоверения. Такие документы обладают аналогичной юридической силой, как и их пластиковые аналоги.



Как говорят в Министерстве, мы двигаемся дальше в цифровизации документов и вводим формат диджитала first. Это означает, что можно иметь только электронное водительское удостоверение в Действии. То есть, оформив е-удостоверение, пластиковую карту теперь можно получать только по желанию. Это позволит украинцам всегда держать документ в смартфоне.





"Мы строим цифровое государство с философией – диджитал first. Где кожаная услуга будет комфортной и логичной. Без бюрократии, лишних походов в госорганы, справки ради справок. Оформление и выдача водительского удостоверения в электронном формате – это еще один революционный шаг в цифровизации документов. Украинцы могут получить только диджитал-удостоверение в Действии и использовать их во всех жизненных ситуациях. Без пластикового аналога", – отмечает Вицепремьер-министр – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.







Этим летом команда Минцифри сделала серьезный шаг в увеличении возможностей использования Действия за границей. Водительские удостоверения также доступны в англоязычной версии. К тому же, права и техпаспорт имеют международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде. Это следующее приближение к международной интеграции действия и использование применения в мире.



Постановление вступает в силу 14 декабря.

Как писали "Комментарии" со следующего понедельника, 12 декабря, зарегистрироваться в электронную очередь пересечения границы на пункте пропуска Ягодин — Дорогуск можно будет на сайте. О старте работы электронной очереди сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. Начиная со следующего понедельника зарегистрироваться в электронную очередь пересечения границы можно будет на сайте. Также для пользователей есть Очереди будет работать горячая линия по номеру 38 (044) 334 4304. есть Очереди будет предоставлять удобный и понятный пользователям сервис, который позволит экономить час и ждать проезда через границу на любой удобной локации.

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