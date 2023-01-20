Украинцам могут списать долги за амбарное, но не всем

Проект Закона №8367 о внесении изменений в Закон Украины "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, платах за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию" об усилении защиты граждан, пострадавших в результате действий государства-агрессора рассматривают нардепы, пишут "Комментарии".



Списание коммунальных долгов. Фото иллюстративное

Несмотря на то, что из-за военного положения в Украине требования оплаты воротника смягчены, у некоторых граждан все же собираются долги. Именно поэтому власти решили пойти навстречу населению и списать часть из них.

Так, в законопроекте №8367 внесено предложение списать задолженность за жилищно-коммунальные услуги тем пользователям, долг которых собрался за период активных боевых действий – с 24 февраля 2022 года.

В частности, могут быть списаны следующие долги:

управление многоквартирным домом;

снабжение и распределение природного газа для нужд бытовых потребителей;

снабжение и распределение электрической энергии;

снабжение тепловой энергии;

снабжение горячей воды, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения;

обращение с бытовыми отходами.

Списание задолженности, по проекту, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. При этом в проекте не приводится финансово-экономическое обоснование. Отмечается, что на момент внесения не предусматривает расходов из Государственного бюджета Украины.

Как писали "Комментарии", прошлым летом парламентарии поддержали закон, во время действия военного положения запрещающий принудительно взимать с определенных категорий украинцев долги за коммунальные услуги. "За" такое решение проголосовали 312 народных депутатов.

Документ предусматривает, что во время действия военного положения нельзя принудительно взимать с физического лица задолженность за коммуналку в общинах, находящихся в районах, где проходят военные действия, или находящиеся во временной оккупации. Кроме этого, запрет касается граждан, проживающих в районе, находящемся в окружении в соответствии с перечнем Минреинтеграции, или если взыскание осуществляется в отношении недвижимого имущества, которое было уничтожено или повреждено в результате военных действий. Также закон запрещает действия по исполнению решений (кроме решений по искам физических лиц о взыскании заработной платы, денежном обеспечении военнослужащих), должниками по которым являются оборонные предприятия, военные учебные заведения, учреждения и организации или другие входящие в ВСУ.

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