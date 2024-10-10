Украина и Япония подписали меморандум о сотрудничестве: новые перспективы для инвестиций

Сегодня, 10 октября, в Киеве состоялась важная встреча между Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой Японской организации внешней торговли (JETRO) Норихико Ишигурой. Участники обсудили ключевые вопросы, связанные с возобновлением Украины, особенно в энергетической сфере. На встрече присутствовали представители японских компаний и Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Об этом сообщает Правительственный портал.



Денис Шмыгаль и Норихико Ишигурой. Фото: kmu.gov.ua

Денис Шмигаль выразил благодарность Японии за поддержку и помощь в поставке необходимого оборудования, а также отметил важность привлечения японских компаний к проектам по децентрализации генерации и развитию возобновляемых источников энергии. Кроме того, он подчеркнул весомый вклад Японии в гуманитарное разминирование в Украине.

Отдельное внимание было уделено вопросам обучения саперов и технической помощи, предоставляемой Японией для разминирования территорий, пострадавших от боевых действий. Японские компании выразили готовность активно участвовать в процессе восстановления Украины и сотрудничать с украинскими бизнесами.

Завершением встречи стало подписание Меморандума о сотрудничестве между JETRO и офисом UkraineInvest, направленное на усиление инвестиционного сотрудничества между странами. Денис Шмигаль отметил, что соглашение открывает новые возможности для инвестиций и развития технологий в Украине, а также будет способствовать укреплению деловых отношений между украинскими и японскими компаниями.

Японские инвесторы смогут укреплять свои деловые отношения с украинскими компаниями и выбирать перспективные проекты для своих вложений. Внедрять новые подходы и технологии, способствующие развитию нашей экономики. Ожидаем, что это сотрудничество принесет много плодотворных результатов, отметил Денис Шмигаль.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел встречу с послом Японии Кунинори Мацудой, завершающим свою дипломатическую миссию в Украине. В ходе встречи Шмигаль выразил благодарность Японии за поддержку резолюций ООН, Формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности в части ядерной безопасности, а также за подписание соглашения о безопасности.