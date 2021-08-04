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Главная Новости Общество работа и карьера Ученые объяснили, почему стоит делать перерывы в обучении
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Ученые объяснили, почему стоит делать перерывы в обучении

Мозговые волны показали несколько по-настоящему интересное

сегодня, 04:35
Автор:

Ольга Чародий

Специалисты провели исследование и выяснили, что мозг лучше усваивает новые навыки не в процессе обучения, а в коротких перерывах этого процесса. Это явление уже давно назвали "эффектом интервала".

Ученые объяснили, почему стоит делать перерывы в обучении

Работа (фото из открытых источников)

До сих пор большинство ученых была уверена, что усвоение опыта происходит в процессе длительных периодов отдыха, вроде ночного сна. Но, наблюдая в реальном времени мозговой активностью здоровых добровольцев, исследователи начали сомневаться в этой идее, пишет cell.

В исследовании приняли участие здоровые добровольцы. Для измерения их мозговой активности был использован высокочувствительный метод. В ходе эксперимента праворукие испытуемые могли с максимальной скоростью печатать заданные числа левой рукой. Набор надо было проводить в течение 10 секунд, затем 10 секунд отдыхать. Цикл повторялся 35 раз.

Как и ожидалось, скорость печати быстро росла сначала, потом выровнялась примерно на одиннадцатом цикле. А вот мозговые волны показали несколько по-настоящему интересное. Мозговые волны испытуемых во время периодов отдыха менялись гораздо сильнее, чем непосредственно во время сеансов печати. Это заставило ученых более внимательно взглянуть на то, как и когда происходит процесс обучения, и какова роль отдыха в нем.

Напомним, министерство здравоохранения продолжает выпускать рекомендации касательно работы школ в условиях карантина. В "красной" зоне учреждения образования работать не будут, в "оранжевой" учителям рекомендуют использовать защитный щиток (якобы он дает возможность передавать эмоции и не нарушать образовательный процесс). Заходить в школу можно будет только в маске. Насколько продуктивной будет учеба в таких условиях, не подорвет ли это авторитет учителя, а также есть ли более эффективные способы преподавания в нынешних условиях — на эти и многие другие вопросы “Комментариям” ответили эксперты.



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Источник: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(19)30219-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982219302192%3Fshowall%3Dtrue
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