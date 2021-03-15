Трудовая миграция с Украины: негативные последствия для государства

Польское Управление по делам иностранцев официально заявило, что вид на жительство в Польше получили уже более чем 250 тыс украинцев. Большинство из них младше 40 лет, то есть находятся в активном, трудоспособном возрасте.

Трудовая миграция с Украины - фото из открытых источников

Народный депутат Украины VI — IХ созывов Дмитрий Шпенов считает, что указанные цифры свидетельствуют, что все усилия украинской власти, направленные на снижение потока миграции и возвращение украинцев домой, пока неэффективны. Только в 2019 году в Польшу выехали 476,2 тыс украинских граждан, в Чехию — 135,4 тыс, в Германию — 83,8 тыс.

"Трудовые мигранты получают краткосрочные разрешения на пребывание в государствах ЕС. Для нас это люди, которые могут вернуться в Украину. Они же являются одними из главных инвесторов национальной экономики. По данным НБУ, в 2020 году украинские трудовые мигранты перечислили на родину 12,1 млрд долл. Во многом благодаря этим деньгам нашей стране удается поддерживать стабильность курса гривны в условиях экономического кризиса", — говорит Шпенов.

Нардеп подчеркнул, что в отличие от трудовой миграции, получение нашими мигрантами вида на жительство в странах ЕС означает, что, скорее всего, они не собираются возвращаться в Украину. Это невосполнимая потеря квалифицированных трудовых ресурсов, которая негативно скажется на украинской экономике уже через 3-5 лет. Ежегодно население нашей страны сокращается на 300-400 тыс человек. К сожалению, власть не предпринимает решительных шагов, чтобы противостоять демографической катастрофе.





"Если посмотреть на актуальную повестку дня нашей власти, вы найдете там все что угодно, кроме противостояния демографическому кризису и стимулирования экономики. Эти два вопроса неразрывно связаны. Экономику необходимо поднимать и наращивать темпы ее роста, но кто будет это делать через 10-20 лет? Возможно, СНБО знает правильные ответы, но время стремительно уходит", — резюмирует Дмитрий Шпенов. Ранее портал "Комментарии", получат ли пенсии украинские заробитчане.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!