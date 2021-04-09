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Елизавета Черных
Вице-президент компании по трудоустройству в Польше Каролина Богдевич рассказала, какие наиболее популярные вакансии существуют в стране для трудовых мигрантов. Об этом эксперт сказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".
Трудоустройство в Польше: названы самые популярные вакансии - фото из открытых источников
Она отметила, что несмотря на распространение коронавирусного заболевания и ограничения, которые действуют в стране в связи с пандемией, работу в Польше найти реально:
Специалист также отметила, что на данный момент существуют определенные ограничения касаемо пересечения границы, однако при наличии документов на трудоустройство, переживать не стоит.
Напомним, что правительство Польши разрабатывает документ в сфере иммиграционной политики, в который будут входить инструменты, облегчающие трудоустройство иностранцев. В рамках "Нового курса" будет разработан налоговый механизм, позволяющий стимулировать людей, достигших пенсионного возраста, продолжать работать.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в 2020 году трудовые мигранты перечислили в Украину 12,1 млрд долл. США. Это на 1,7% больше, чем в 2019 году (11,9 млрд долл. США). Согласно данным НБУ, в разрезе стран наибольший объем денежных переводов было перечислен из стран Европейского Союза (7,8 млрд долл. США, или 64% от их общего объема). В частности, из Польши поступило 3,2 млрд долл. США (26,6% от общего объема).
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