Вице-президент компании по трудоустройству в Польше Каролина Богдевич рассказала, какие наиболее популярные вакансии существуют в стране для трудовых мигрантов. Об этом эксперт сказала в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

Трудоустройство в Польше: названы самые популярные вакансии - фото из открытых источников

Она отметила, что несмотря на распространение коронавирусного заболевания и ограничения, которые действуют в стране в связи с пандемией, работу в Польше найти реально:

"Самые востребованные вакансии сейчас – это прежде всего пищевая, перерабатывающая, мебельная промышленность, очень много вакансий на логистических складах", — подчеркнула Каролина Богданевич.

Специалист также отметила, что на данный момент существуют определенные ограничения касаемо пересечения границы, однако при наличии документов на трудоустройство, переживать не стоит.

Напомним, что правительство Польши разрабатывает документ в сфере иммиграционной политики, в который будут входить инструменты, облегчающие трудоустройство иностранцев. В рамках "Нового курса" будет разработан налоговый механизм, позволяющий стимулировать людей, достигших пенсионного возраста, продолжать работать.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в 2020 году трудовые мигранты перечислили в Украину 12,1 млрд долл. США. Это на 1,7% больше, чем в 2019 году (11,9 млрд долл. США). Согласно данным НБУ, в разрезе стран наибольший объем денежных переводов было перечислен из стран Европейского Союза (7,8 млрд долл. США, или 64% от их общего объема). В частности, из Польши поступило 3,2 млрд долл. США (26,6% от общего объема).





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