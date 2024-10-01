The Telegraph пишет, что сотни бойцов ВСУ могли попасть в окружение в Угледаре

Ситуация в Угледаре Донецкой области, по сообщению издания The Telegraph , является критической. Российские оккупационные войска почти оцепили город, создавая угрозу для украинских защитников. Один из военных 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) рассказал, что пути эвакуации перекрыты, а запасы продовольствия, боеприпасов и горючего стремительно заканчиваются. В настоящее время атаки на Угледар идут с трех сторон, что значительно усложняет ситуацию.

Бои за Угледар (фото из открытых источников)

"Ситуация в Угледаре, мягко говоря, сложная. Атака сейчас идет с трех сторон", – поделился военный



Украинские военные отмечают, что передвижение бронетехники опасно из-за интенсивного огня российской артиллерии и атаки беспилотников. В то же время, отдельные подразделения пытаются выйти из окружения небольшими группами ночью. По словам военных, из 10 человек, пытающихся выйти из города, удается выбраться только четырем-шести.

"В среднем, если 10 человек выходят из города группами, то доходят четверо-шестеро", – сказал он.



Ситуация в Угледаре стала сложнее после отзыва командира 72-й бригады полковника Ивана Винника, защищавшего город. Его отзыв связывают с необходимостью "спасти" до возможного падения города, хотя официально это не подтверждено.

Угледар имеет стратегическое значение, поскольку расположен на возвышенности над важной дорогой, проходящей через восточный Донбасс. Город оставался украинской крепостью с начала полномасштабной войны, но сейчас под угрозой потери из-за наращивания российских сил. РФ опрокинула около 5 тысяч военных в этот район для усиления наступления.

По данным OSINT-аналитиков и украинских Telegram-каналов, Угледар может оказаться в руках россиян, что станет самым значительным достижением РФ на поле боя с момента захвата Авдеевки в феврале. Если Угледар упадет, это будет тяжелым ударом для украинских войск, поскольку город имел стратегическое преимущество в этом регионе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Угледаре военные с боями прокладывают дорогу на выход из города