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The Telegraph пишет, что сотни бойцов ВСУ могли попасть в окружение в Угледаре

Пути эвакуации из Угледара в направлении южной линии фронта отрезаны, а запасы иссякают, пишет издание.

1 октября 2024, 18:40 comments1108
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Лиля Воробьева

Ситуация в Угледаре Донецкой области, по сообщению издания The Telegraph , является критической. Российские оккупационные войска почти оцепили город, создавая угрозу для украинских защитников. Один из военных 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) рассказал, что пути эвакуации перекрыты, а запасы продовольствия, боеприпасов и горючего стремительно заканчиваются. В настоящее время атаки на Угледар идут с трех сторон, что значительно усложняет ситуацию.

The Telegraph пишет, что сотни бойцов ВСУ могли попасть в окружение в Угледаре

Бои за Угледар (фото из открытых источников)

"Ситуация в Угледаре, мягко говоря, сложная. Атака сейчас идет с трех сторон", – поделился военный

Украинские военные отмечают, что передвижение бронетехники опасно из-за интенсивного огня российской артиллерии и атаки беспилотников. В то же время, отдельные подразделения пытаются выйти из окружения небольшими группами ночью. По словам военных, из 10 человек, пытающихся выйти из города, удается выбраться только четырем-шести.

"В среднем, если 10 человек выходят из города группами, то доходят четверо-шестеро", – сказал он.

Ситуация в Угледаре стала сложнее после отзыва командира 72-й бригады полковника Ивана Винника, защищавшего город. Его отзыв связывают с необходимостью "спасти" до возможного падения города, хотя официально это не подтверждено.

Угледар имеет стратегическое значение, поскольку расположен на возвышенности над важной дорогой, проходящей через восточный Донбасс. Город оставался украинской крепостью с начала полномасштабной войны, но сейчас под угрозой потери из-за наращивания российских сил. РФ опрокинула около 5 тысяч военных в этот район для усиления наступления.

По данным OSINT-аналитиков и украинских Telegram-каналов, Угледар может оказаться в руках россиян, что станет самым значительным достижением РФ на поле боя с момента захвата Авдеевки в феврале. Если Угледар упадет, это будет тяжелым ударом для украинских войск, поскольку город имел стратегическое преимущество в этом регионе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Угледаре военные с боями прокладывают дорогу на выход из города



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/09/30/russia-ukraine-war-vuhledar-soldiers-trapped-advance/
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