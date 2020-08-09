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Свободная касса!: социологи выяснили причину безработицы у людей с высшим образованием

Оказывается, причиной безработицы является вовсе не отсутствие вакансий, а зарплата, за которую мало кто согласится работать после пятилетнего обучения в вузе

9 августа 2020, 19:59
Автор:

Екатерина Белоброва
Свободная касса!: социологи выяснили причину безработицы у людей с высшим образованием

Согласно официальной статистике, количество безработных  в Украине составляет 516 тысяч человек, около половины из них - это украинцы, имеющий диплом о высшем образовании. Об этом сообщает портал "Finance.ua", ссылаясь на данные Госстата. 

Как отмечает руководитель департамента исследования уровня жизни при Институте социальных исследований им. Н. Птухи Людмила Черненко, причиной такой плачевной ситуации вовсе не в том, как казалось бы, что отсутствуют рабочие места и предложения для специалиста, а в том, что предложенная заработная плата не соответствует требованиям специалиста.  Образованный человек просто отказывается работать за такой мизер, а более высокооплачиваемую работу найти не могут.  

При этом специалист добавила, что в Украине не перестает сохранять актуальность проблема, когда все выпускники вузов - это люди двух категорий.

"Есть целый сегмент получателей дипломов без соответствующих знаний. И, к сожалению, это происходит и на уровне высшего образования, поскольку в обществе нет запроса на знания, а есть запрос на дипломы. Я ожидаю, что произойдет значительная трансформация и высшее образование будет менее нужной. Люди будут искать другие пути для получения квалификации и навыков", - заключила Черненко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о последних данных Госстата по теневой занятости населения, которая не приносит доход в госудаоственный бюджет. 


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