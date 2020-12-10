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Стоит ли менять работу в 2021 и какие навыки больше всего ценят работодатели

Человек, который готов к любым изменениям и непредвиденным ситуациям, сейчас ценится больше всего

сегодня, 14:08
Автор:

Любовь Блажко

Соучредители рекрутинговой платформы Make it in Ukraine рассказали, стоит ли в следующем году искать новую работу, а также какие навыки работника останутся ключевыми на ближайшие пять лет. 

Стоит ли менять работу в 2021 и какие навыки больше всего ценят работодатели

Какие навыки больше всего ценят работодатели. Фото: unsplash

Так, чтобы сотрудник стал незаменимым и востребованным, он должен обладать следующими навыками: критическое мышление, способность эффективно и быстро учиться, знание языков, адекватная реакция на критику и изменчивость окружающей среды, умение видеть ситуацию в целом, нестандартный подход к решению проблем, умение четко обосновывать свою точку зрения, способность чувствовать других людей, общительность. 

Очень часто украинские специалисты не могут получить желаемую должность из-за того, что недостаточно хорошо знают английский. А благодаря современным технологиям, можно устроиться на работу Google, Facebook или Microsoft, находясь в этот момент на другом конце планеты. 

Но уровень английского для каждой вакансии разный. Людям, которые не выступают публично, не продают товары иностранным клиентам, будет достаточно понимать язык на слух, правильно читать и уметь формулировать свой ответ. И если в какой-то момент вы допустите незначительную ошибку, то в этом нет ничего страшного. 

Так стоит ли менять работу в 2021? 

Это решение принадлежит только вам, поэтому выбор остается только за вами. Но эксперты дали несколько дельных советов, которые помогут избежать необдуманного решения:

- взвесьте все плюсы и минусы этого решения;

- учитывайте индустрию: в высокотехнологичных сферах количество открытых вакансий растет;

- конкуренция по некоторым профессиям может достигать 20 человек на место. А в других сферах – наоборот, жесткие сокращения бюджетов и рабочих мест. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие специалисты вскоре будут на вес золота. Каждый человек должен заниматься саморазвитием и повышать свою квалификацию, ведь рынок труда не стоит на месте. Сейчас работодатели ценят сотрудников, которые обладают определенным набором качеств. По данным Всемирного экономического форума, чтобы добиться успеха в будущем, стоит "прокачать" несколько своих навыков.


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Источник: https://www.obozrevatel.com/economics/stoit-li-menyat-rabotu-kakie-navyiki-budut-tsenitsya-v-blizhajshie-5-let.htm
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