Стало известно, какой бизнес открывают украинцы в Польше

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Моесеенко Валентина
С марта 2022 года украинцы, вынужденные покинуть родные дома из-за российской агрессии, запустили в Польше более 17,7 тысячи частных предприятий, отмечают в Польском экономическом институте, пишут "Комментарии".
Бизнес украинцев в Польше
Большинство новых компаний, созданных гражданами Украины, расположены в Мазовецком воеводстве – 24%. Другими воеводствами, в которых довольно часто запускалась украинская хозяйственная деятельность, были Нижнесилезское – 15%, Малопольское – 14% и Поморское – 11%.
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Самые популярные сферы бизнеса: строительством занималось 24%, информационно-коммуникационная сфера (17%), сервисная деятельность (14%).
Согласно опросу PIE, в 75% случаев главной мотивацией для открытия бизнеса в Польше стала необходимость зарабатывать средства для содержания себя и своей семьи. Второй причиной респонденты отмечали культурную близость и отсутствие языкового барьера при коммуникации между поляками и украинцами, чем в других странах (63% ответов).
В то же время, 66% респондентов отметили, что продолжат свою деятельность в Польше независимо от того, как будет развиваться ситуация в Украине. Только 4% опрошенных компаний намерены прекратить свою деятельность в Польше и вернуться в Украину, как только это разрешит ситуация.
Теперь в Польше 24,1 тыс. компаний с украинским капиталом, то есть 25% от общего количества компаний с иностранным капиталом.
Напомним, как писали "Комментарии", предпринимателям в Украине дали еще 730 млн грн доступных кредитов: на какие цели.
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