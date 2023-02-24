Стало известно, какой бизнес открывают украинцы в Польше

С марта 2022 года украинцы, вынужденные покинуть родные дома из-за российской агрессии, запустили в Польше более 17,7 тысячи частных предприятий, отмечают в Польском экономическом институте, пишут "Комментарии".



Бизнес украинцев в Польше

Большинство новых компаний, созданных гражданами Украины, расположены в Мазовецком воеводстве – 24%. Другими воеводствами, в которых довольно часто запускалась украинская хозяйственная деятельность, были Нижнесилезское – 15%, Малопольское – 14% и Поморское – 11%.

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" Количество ФЛП, созданных гражданами Украины в 2022 году, росло в геометрической прогрессии из месяца в месяц. Наибольший скачок произошел в первые недели после начала российского вторжения – в апреле 2022 года таких компаний на польском рынке уже было в 4,5 раза больше, чем в январе. В сентябре 2022 года – в 2,6 раза больше, чем в апреле . Стоит также отметить, что владельцами 41% ФЛП, зарегистрированных гражданами Украины, – это женщины " , – говорит аналитик команды экономического прогнозирования PIE Анна Шиманская.

Самые популярные сферы бизнеса: строительством занималось 24%, информационно-коммуникационная сфера (17%), сервисная деятельность (14%).

Согласно опросу PIE, в 75% случаев главной мотивацией для открытия бизнеса в Польше стала необходимость зарабатывать средства для содержания себя и своей семьи. Второй причиной респонденты отмечали культурную близость и отсутствие языкового барьера при коммуникации между поляками и украинцами, чем в других странах (63% ответов).

В то же время, 66% респондентов отметили, что продолжат свою деятельность в Польше независимо от того, как будет развиваться ситуация в Украине. Только 4% опрошенных компаний намерены прекратить свою деятельность в Польше и вернуться в Украину, как только это разрешит ситуация.

" Окончание войны вряд ли будет означать массовое закрытие или перенос бизнеса в Украину. Несмотря на то, что 40% украинских компаний считают препятствием нехватку опыта ведения бизнеса в Польше, большинство респондентов намерены продолжать свою деятельность в Польше и развивать сотрудничество с польскими партнерами. Украинские предприниматели в Польше также хотят участвовать в предстоящем восстановлении Украины " , – отмечает руководитель группы экономического прогнозирования Катажина Дембковская.

Теперь в Польше 24,1 тыс. компаний с украинским капиталом, то есть 25% от общего количества компаний с иностранным капиталом.

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