Стало известно, как мотивируют сотрудников работодатели

Портал "Комментарии" узнал, что делает компания, чтобы мотивировать своих сотрудников к продуктивной работе.

Сотрудники (фото из открытых источников)

"Конечно, больше всего сотрудника мотивирует, когда его зарплата — выше средней и не отстает от рынка. Интересные задачи, хорошая команда, комфортное место работы и атмосфера в коллективе — также важны. Все это мотивирует приходить на работу и ежедневно приносить пользу компании", — рассказали в Департаменте по связям с общественностью "Эпицентр К".

На предприятии сообщили, что у них есть свой тренинговый центр, который обучает торговый персонал.

"Также существует процедура ввода любого сотрудника в виде обязательной стажировки в торговых центрах. Она касается не только работников самих торговых центров, но и работников центрального офиса. Главная цель такого подхода — чтобы человек понимал, как работает компания, за счет чего зарабатывает, к кому следует обращаться при возникновении того или иного вопроса и так далее", — пояснили в пресс-службе сети магазинов "Эпицентр".

В компании KIVI разработали свою программу, чтобы сотруднику не приходилось переживать о своем комфорте, здоровье, досуге, профессиональном и личностном развитии, отметила PR-менеджер предприятия Анастасия Киосева. При этом взамен от сотрудников ожидают такую же заботу о результатах работы.

"В рамках KIVI Business School регулярно проводится обучение, мастер-классы, вебинары. Последним было комплексное обучение для руководителей подразделений по управлению командой и процессами. Во время локдауна проводился вебинар о коронавирусе и поддержании иммунитета", — рассказала "Комментариям" PR-менеджер компании KIVI Анастасия Киосева.

Напомним, ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения решили выяснить, насколько здоровые и полезные привычки продлевают нашу жизнь. Для этого они изучили подробные данные более 100 тысяч людей.

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