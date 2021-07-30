Стало известно, как компании начисляют сотрудникам бонусы и штрафы

Портал "Комментарии" спросил у работодателей о системе бонусов и штрафов. За что могут поощрять, а за что штрафовать на предприятии, рассказали изданию в Департаменте по связям с общественностью "Эпицентр К".

Работа (фото из открытых источников)

"Система бонусов и штрафов есть у работников торговых центров. В центральном офисе система бонусов как таковая отсутствует. Но, конечно, за хорошую работу могут бонусировать в личном порядке. У нас нет страховки, но в центральном офисе действует собственный медцентр, в котором работники бесплатно могут лечиться и оформлять больничные. Кроме того, в офисе работает большой современный и абсолютно бесплатный для сотрудников фитнес-центр. Здесь можно потренироваться с профессиональными тренерами и принимать участие в групповых занятиях — пилатес, танцы, и многое другое. На территории офиса также есть четыре современные спортивные площадки, на которых, к слову, разрешается поиграть в рабочее время", — сообщили в пресс-службе сети магазинов "Эпицентр".

В Департаменте по связям с общественностью "Эпицентр К" добавили, что для работников торговых центров компания предоставляет им бесплатное питание и систему скидок для сотрудников, "которая позволяет приобретать в сети товары с минимальной маржой. Учитывая, что сегодня ассортимент “Эпицентра” закрывает практически все товарные группы — от гвоздей до продуктов питания, лекарств и одежды — для людей это очень существенная экономия".

В компании KIVI не прибегают к штрафным санкциям, заявила PR-менеджер компании KIVI Анастасия Киосева.

"Мы считаем, что это демотивирует сотрудников. KIVI старается больше мотивировать команду. У нас есть, например, Героический фонд — система поощрения экстраординарных достижений, инициативных действий, которые приносят компании качественные изменения, улучшения, доход. Фонд распределяется президентом компании совместно с руководителями подразделений, участниками программ, а также HR и KIVI-тетом", — рассказала "Комментариям".

Напомним, издание "Комментарии" решило узнать, работает ли в Украине известная американская система "золотого парашюта".

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