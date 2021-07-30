Стало известно, как компании начисляют сотрудникам бонусы и штрафы

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Портал "Комментарии" спросил у работодателей о системе
бонусов и штрафов. За что могут поощрять, а за что штрафовать на предприятии,
рассказали изданию в Департаменте по связям с общественностью "Эпицентр К".
Работа (фото из открытых источников)
В Департаменте по связям с общественностью "Эпицентр К"
добавили, что для работников торговых центров компания предоставляет им
бесплатное питание и систему скидок для сотрудников, "которая позволяет
приобретать в сети товары с минимальной маржой. Учитывая, что сегодня
ассортимент “Эпицентра” закрывает практически все товарные группы — от гвоздей
до продуктов питания, лекарств и одежды — для людей это очень существенная
экономия".
В компании KIVI
не прибегают к штрафным санкциям, заявила PR-менеджер компании KIVI Анастасия
Киосева.
Напомним, издание "Комментарии" решило узнать, работает ли в Украине известная американская система "золотого парашюта".
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