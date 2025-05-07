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США и Китай проведут первые официальные переговоры: о чем на них будет идти речь

Переговоры будут сосредоточены на деэскалации торговой войны, а не на большой сделке

сегодня, 13:04
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Кравцев Сергей

Официальный Вашингтон и Пекин на этой неделе проведут первые официальные торговые переговоры с начала таможенного противостояния. Об этом пишет Bloomberg.

США и Китай проведут первые официальные переговоры: о чем на них будет идти речь

США и Китай. Фото: из открытых источников

Переговоры состоятся на нейтральной территории – в Швейцарии. От США будут вести диалог министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир. Китайскую сторону представит вице-премьер Хэ Лифэн.

Переговоры должны уменьшить напряженность в таможенном противостоянии двух государств. Как известно, Президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 145% на китайские товары, на это Китай ответил 125% пошлинами на американскую продукцию.

Диалог будет сосредоточен на деэскалации, а не на большой сделке, отмечают авторы публикации. 

"Мы должны деэскалировать ситуацию, прежде чем двигаться дальше. Мы не хотим разрывать экономические связи, мы хотим справедливой торговли", — заявил Бессент.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай официально подтвердил вероятность возобновления торгового диалога с США и впервые дал понять, что готов к переговорам после тарифной эскалации. Об этом сообщает Bloomberg.

Министерство торговли Китая подтвердило, что Пекин рассматривает возможность возобновления торговых переговоров с США после неоднократных сигналов со стороны Вашингтона о готовности к диалогу. Появившееся в пятницу заявление, стало первым признаком потенциального возобновления двусторонних контактов после введения президентом Дональдом Трампом новых тарифных ограничений в апреле. 

Как отметили в министерстве, Соединенные Штаты недавно передали Китаю по соответствующим каналам запрос на начало переговоров. Пекин пока оценивает эту инициативу, при этом призвав Вашингтон "проявить искренность" в своих действиях.




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