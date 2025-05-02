Перемирие в торговой войне: действительно ли США и Китай готовы к переговорам

Китай официально подтвердил вероятность возобновления торгового диалога с США и впервые дал понять, что готов к переговорам после тарифной эскалации. Об этом сообщает Bloomberg.

США и Китай. Фото: из открытых источников

Министерство торговли Китая подтвердило, что Пекин рассматривает возможность возобновления торговых переговоров с США после неоднократных сигналов со стороны Вашингтона о готовности к диалогу.

Появившееся в пятницу заявление, стало первым признаком потенциального возобновления двусторонних контактов после введения президентом Дональдом Трампом новых тарифных ограничений в апреле.

Как отметили в министерстве, Соединенные Штаты недавно передали Китаю по соответствующим каналам запрос на начало переговоров. Пекин пока оценивает эту инициативу, при этом призвав Вашингтон "проявить искренность" в своих действиях.

В публикации говорится, что новость положительно отобразилась на рыночных индикаторах: фьючерсы на индекс S&P 500 компенсировали предыдущие потери в Азии, а региональные фондовые рынки продемонстрировали рост.

Индекс Hang Seng China Enterprises подпрыгнул более, чем на 1 %, тогда как континентальные биржи оставались закрытыми в связи с выходным днем. Оффшорный юань укрепился на 0,3 %, до 7,2566 за доллар США, а австралийский доллар, часто рассматриваемый как прокси для китайской экономики, также продолжил укрепление.

Заявление Пекина появилось на фоне обострения торгового напряжения между двумя крупнейшими экономиками мира, усилившегося после повышения тарифов со стороны США до исторически высокого уровня. Китай в ответ ввел зеркальные ограничения. Президент Трамп неоднократно заявлял, что инициатива по переговорам должна исходить от лидера КНР Си Цзиньпина. На этой неделе министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что первый шаг к деэскалации должен сделать именно Пекин.

Ситуация на фоне экономического замедления в обеих странах может придать новый импульс для переговорного процесса.

В то же время, как сообщают китайские источники, Пекин ожидает назначения со стороны США контактного лица, которое имеет доверие президента Трампа и способно способствовать заключению соглашения, которое может быть подписано лидерами двух стран на соответствующей встрече.

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