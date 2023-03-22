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Справедливы ли заработные платы для военных Украины

Исследование Active Group выяснило, считают ли украинцы зарплаты военных справедливыми.

сегодня, 20:06
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Автор:

Slava Kot

Верховная Рада увеличила бюджет расходов более чем на 500 млрд гривен. Большинство денег направлены на сектор безопасности и обороны, включая зарплаты военных. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group сообщает результаты опроса украинцев, достаточную ли зарплату получают защитники Украины.

Справедливы ли заработные платы для военных Украины

Украинские военные. Фото: из открытых источников

В феврале Кабмин сменил начисление выплат для военных. Таким образом, забрав вознаграждение в размере 30 тыс. грн для тех, кто находится в тылу, однако увеличив зарплату для военных до уровня 20 тыс. грн.


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Согласно новым начислениям, 100 тыс. грн дополнительных выплат к зарплате получают находящиеся на линии столкновения военные. Также есть выплаты в размере 50 тыс. грн. Их также назначают, если человек выполняет определенную военную задачу. Категории и перечень территорий, где будет идти соответствующее начисление, будут решать в Генштабе. Выплаты в 30 тыс. грн будут получать определенные категории военных, однако список не публичный. Все остальные военные получат зарплату без дополнительных выплат.

Active Group провела исследование достаточным ли украинцы такие выплаты для военных. 57,1% опрошенных считают, что такие зарплаты для защитников Украины справедливы, а 31,9% имеют противоположное мнение.

Справедливы ли заработные платы для военных Украины - фото 2

Также опрошенных спросили, можно ли допустить уменьшение соцвыплат другим категориям, чтобы увеличить выплаты для военных. Поддерживают такое решение 24%, а против – 67,2%.

Справедливы ли заработные платы для военных Украины - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ожиданиях украинцев: вернет ли Украина Крым в 2023 году.

Также "Комментарии" писали, сколько украинцев поддерживают легализацию однополых отношений.



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Источник: https://t.me/pulsweek/81
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