Справедливы ли заработные платы для военных Украины

Верховная Рада увеличила бюджет расходов более чем на 500 млрд гривен. Большинство денег направлены на сектор безопасности и обороны, включая зарплаты военных. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group сообщает результаты опроса украинцев, достаточную ли зарплату получают защитники Украины.

Украинские военные. Фото: из открытых источников

В феврале Кабмин сменил начисление выплат для военных. Таким образом, забрав вознаграждение в размере 30 тыс. грн для тех, кто находится в тылу, однако увеличив зарплату для военных до уровня 20 тыс. грн.

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Согласно новым начислениям, 100 тыс. грн дополнительных выплат к зарплате получают находящиеся на линии столкновения военные. Также есть выплаты в размере 50 тыс. грн. Их также назначают, если человек выполняет определенную военную задачу. Категории и перечень территорий, где будет идти соответствующее начисление, будут решать в Генштабе. Выплаты в 30 тыс. грн будут получать определенные категории военных, однако список не публичный. Все остальные военные получат зарплату без дополнительных выплат.

Active Group провела исследование достаточным ли украинцы такие выплаты для военных. 57,1% опрошенных считают, что такие зарплаты для защитников Украины справедливы, а 31,9% имеют противоположное мнение.





Также опрошенных спросили, можно ли допустить уменьшение соцвыплат другим категориям, чтобы увеличить выплаты для военных. Поддерживают такое решение 24%, а против – 67,2%.





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