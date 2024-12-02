СМИ узнали настоящую цель массированного удара по Крыму 27 ноября

Массированный обстрел военных целей в аннексированном Крыму 27 ноября, в котором могли задействовать около 40 ракет и дронов, был тщательно продуманной операцией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет военный аналитик Forbes Дэвид Экс.

Взрывы. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что этой атакой украинские военные хотели заставить российских захватчиков перебросить с фронта дополнительные средства противовоздушной обороны. По его мнению, это облегчит дальнейшие украинские атаки.

"По данным Института изучения войны, обстрел включал крылатые ракеты Storm Shadow, запущенные бомбардировщиками Су-24, зенитные ракеты С-200, переоборудованные в дальнобойное оружие класса "земля-земля", ударные беспилотники разведывательного управления, а также неидентифицированные баллистические ракеты", – говорится в сообщении.

Аналитик говорит, что главной целью Вооруженных сил Украины может быть нанесение ударов по российским командным пунктам и линиям снабжения на Курщине, или по ключевым объектам российской инфраструктуры в Донецкой области.

"Передислокация средств противовоздушной обороны в Крым в сочетании с эскалацией украинских атак на лучшие зенитно-ракетные батареи российских ВВС С-400 может создать бреши в системе противовоздушной обороны", — добавил журналист.

По мнению Экса, это особенно важно для украинских сил на Курщине, которые сейчас пытаются сдержать превосходящие российские и северокорейские силы.

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