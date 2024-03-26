Синоптик предупредила украинцев о непогоде в Украине

Завтра в среду в нашей стране станет теплее, но на территории нескольких областей прогнозируется штормовой ветер. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко .

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"Самая теплая погода начинает наконец заходить в Украину! Уже завтра ожидается днем 10... 15 градусов", — написала она.

Как продолжила прогнозистка, завтра в украинских регионах преобладает антициклональный характер погоды. И хотя Украина отовсюду окружена дождевыми циклонами и фронтами, антициклон Niklas не будет пропускать осадки – на территории всех областей прогнозируется преимущественно сухая, даже солнечная погода.

В столице страны 26 марта прогнозируется сухая и малооблачная погода. В ближайшую ночь будет холодно, 1... 3 градуса, а в среду днем потеплеет до 10... 12 градусов.

О том, что в украинских регионах в ближайшие дни прогнозируется потепление, говорит синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что некоторые территории Украины могут уйти под воду . Сотрудница отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк сообщила, что глобальное потепление никому не принесет пользы. Потому что низменные прибрежные территории на юге Украины тоже могут уйти под воду – это почти один миллион гектаров территории.

Синоптик продолжила, что 2023 год превзошел все рекорды, потому что стал самым теплым, учитывая историю метеорологических наблюдений. Она продолжила, что когда глобальная температура повысится на 2 °С, то изменение климата станет неотвратимым. При этом людям нужно воспринимать изменение климата как стихийную беду и адекватно на это реагировать.

