«Шевченко более дружелюбный к россии, чем Павелко», - испанская спортивная газета Marca

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Кравцев Сергей
Авторитетное испанское издание Marca провела свой анализ ситуации в футбольном руководстве Украины в контексте совместной заявки Испании и Португалии с нашей страной на проведение ЧМ-2030. В большом материале отдельной главой является вопрос возвращения российского футбола на международную арену. Авторы статьи пишут, что российское руководство лоббирует данную тему через бывшего президента "Челси" и друга Андрея Шевченко Романа Абрамовича, цитирует материал FanDay.
Шевченко и Абрамович. Фото: из открытых источников
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Авторы отмечают, что связались с Шевченко касательно его планов попасть в УАФ, однако экс-тренер сборной Украины в комментарии им не отказал.
Marca подчеркивает, что действующий президент УАФ Павелко действительно отстаивает позицию о недопустимости возвращения российских команд к международным турнирам. Его переизбрание членом конгресса УЕФА поможет укрепить данную позицию. В обратном случае и, если он покинет место главы УАФ, ситуация может измениться.
Газета напоминает, что поставить Шевченко новым руководителем УАФ хотели в декабре прошлого года путём проведения незаконного конгресса. Но "попытка этого футбольного переворота провалилась". В защиту Андрея Павелко выступили УЕФА и ФИФА, которые предупредили о недопущении политического вмешательства в работу национальной футбольной ассоциации.
Стоит напомнить, по данным Bloomberg, Андрея Шевченко и Романа Абрамовича связывает многолетний совместный бизнес.
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