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«Шевченко более дружелюбный к россии, чем Павелко», - испанская спортивная газета Marca

В Испании считают, что Андрей Шевченко может способствовать возвращению российского футбола на международную спортивную арену из-за его связей с Романом Абрамовичем

сегодня, 10:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Авторитетное испанское издание Marca провела свой анализ ситуации в футбольном руководстве Украины в контексте совместной заявки Испании и Португалии с нашей страной на проведение ЧМ-2030. В большом материале отдельной главой является вопрос возвращения российского футбола на международную арену. Авторы статьи пишут, что российское руководство лоббирует данную тему через бывшего президента "Челси" и друга Андрея Шевченко Романа Абрамовича, цитирует материал FanDay.

«Шевченко более дружелюбный к россии, чем Павелко», - испанская спортивная газета Marca

Шевченко и Абрамович. Фото: из открытых источников

"Нейтральный для Украины и россии Абрамович уже принимал участие в организации мирных переговоров между двумя странами. Несмотря на то, что с начала войны Шевченко полностью поддержал свою страну, в москве его считают более дружелюбным, чем Павелко, из-за связей с Абрамовичем", — пишут авторы испанской газеты.


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Авторы отмечают, что связались с Шевченко касательно его планов попасть в УАФ, однако экс-тренер сборной Украины в комментарии им не отказал.

Marca подчеркивает, что действующий президент УАФ Павелко действительно отстаивает позицию о недопустимости возвращения российских команд к международным турнирам. Его переизбрание членом конгресса УЕФА поможет укрепить данную позицию. В обратном случае и, если он покинет место главы УАФ, ситуация может измениться.

"Конгресс УЕФА в Лиссабоне 5 апреля — это ключевой день в этой истории. Павелко надеется, что его утвердят в качестве члена еще на четыре года. Для россиян его победа не будет хорошим знаком, так как риторика Павелко сосредоточена на его оппозиции к России", — отмечают журналисты.

Газета напоминает, что поставить Шевченко новым руководителем УАФ хотели в декабре прошлого года путём проведения незаконного конгресса. Но "попытка этого футбольного переворота провалилась". В защиту Андрея Павелко выступили УЕФА и ФИФА, которые предупредили о недопущении политического вмешательства в работу национальной футбольной ассоциации. 

Стоит напомнить, по данным Bloomberg, Андрея Шевченко и Романа Абрамовича связывает многолетний совместный бизнес.



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Источник: https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2023/03/03/640072fae2704eab2f8b45c2.html
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