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Шансы на работу в IT: сколько процентов украинцев получают работу

Украинцы вместе с португальцами и венграми имеют самые высокие шансы получить работу в IT.

сегодня, 16:25
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Автор:

Slava Kot

Граждане Украины имеют одни из самых высоких шансов найти работу в IT по сравнению с гражданами других стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс поиска работы Djinni.

Шансы на работу в IT: сколько процентов украинцев получают работу

Украинцы имеют одни из самых высоких шансов получить работу в IT. Фото из открытых источников

На одном из самых больших ресурсов по поиску работы в сфере IT - Djinni, с начала года зарегистрировалось 16,5 тыс. новых кандидатов на поиск работы, представляющих 123 страны мира. Из них около 10 тыс. – это украинцы, что составляет 63% от общего количества зарегистрированных.


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С начала года на ресурсе Djinni нашли работу 2578 человек. 87% из которых оказались из Украины. Таким образом, на ресурсе по поиску работы в IT показатель найма среди украинцев составляет 23%. То есть каждый пятый зарегистрированный украинец получил работу в сфере IT. Это один из самых высоких показателей. Больше всего в Португалии – 29%, то есть почти каждый третий португалец получает работу. На третьем месте среди тех, кто имеет одни из лучших шансов на найм, оказались венгры – 22%. Также популярны среди работодателей оказались граждане Испании, Болгарии, Польши и Чехии.

Худшими кандидатами оказались граждане из Германии, Грузии и Нигерии, которые берут 3%, 2% и 1% в соответствии с количеством всех зарегистрированных пользователей. Согласно показателям Djinni из 715 нигерийцев, зарегистрированных на рекрутинговой платформе, работу получили только 7 кандидатов.

Шансы на работу в IT: сколько процентов украинцев получают работу - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики сравнения цены в Польше и Украине.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по минимальной зарплате. В список попала и Украина, теперь известно, на каком она месте в 2023 году.



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Источник: https://t.me/djinni_official/920
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