Сбитый российский дрон чуть не попал в экипаж мобильного ПВО: зенитчики поделились эффектным видео

Украинские военные во время последней дроновой атаки сбили два дрона Shahed в небе над Киевом. Один из беспилотников повредил их авто. Об этом сообщает 25 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на 210-й Отдельный Штурмовой Полк.

Сбитый российский беспилотник чуть не задел экипаж мобильного ПВО. Фото: ВСУ

"Наши побратимы, которые держат небо Киева, во время российской атаки уничтожили два "шахеда". Один из них взорвался прямо рядом с ними, повредив боевое авто", — подписано видео боевой работы.

По словам военных, на первом видео показана работа пулеметом по одному из беспилотников, который был спешно и без проблем сбит. А уже на втором видео показано уничтожение беспилотника в упор.





Как писал портал "Комментарии", в ночь на 25 февраля (с 19:00 24 февраля) российские оккупанты атаковали Украину 213-ю ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами. Также россияне применили семь крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации ВС РФ.

Подтверждено сбивание шести крылатых ракет Х-101 и 133 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях.79 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряно без негативных последствий. Таким образом, было обезврежено шесть из семи ракет и 212 из 213 беспилотников.

Как писал портал "Комментарии", в ночь на 23 февраля Россия установила новый "рекорд", выпустив по Украине 267 беспилотников. 257 из них были обезврежены и не достигли целей.

Напомним, 20 февраля российские оккупанты во время ночной атаки использовали не только дроны, но и ракеты. Массированным этот удар назвать нельзя, но 14 ракет Россия применила. Среди них крылатые Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.), Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма); баллистические — Искандер-М/KN-23 (пуски — Воронежская обл.). Информацию о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара воздушные силы ВСУ решили не раскрывать.



