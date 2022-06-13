Рынок труда в Украине: какие вакансии сейчас востребованы и какую предлагают зарплату

С началом войны рынок труда в Украине заметно изменился. Некоторые компании продолжили работать или же приостановили деятельность, некоторые — вовсе ушли с рынка. Вместе с тем стал меняться список востребованных вакансий. Об этом говорится на сайте Rabota.ua.

Работа в Украине. Фото из открытых источников

Так, в июне текущего года на рынке насчитывалось около 23 тысяч различных вакансий. Это 22% от довоенного уровня. Хотя рынок труда и восстанавливается постепенно, однако происходит это крайне медленно. Темп роста составляет 3-6% от недели к неделе. На данный момент невозможно предугадать, долго ли будет сохраняться такой темп, поскольку на это влияет большое количество разных факторов.

По информации источника, лидерами по количеству вакансий сейчас являются следующие украинские города: Киев, Львов, Днепр, Одесса, Винница. В этих областях сосредоточено около 67% всех вакансий.





С 24 февраля также сократилось вдвое количество вакансий удаленной работы. К началу войны было около 6 000 таких предложений, сейчас – всего 3 000. К слову, в настоящее время 53% всех вакансий с отдаленной формой занятости сосредоточено в Киеве.





предпринимателей работает и как они оценивают финансовую ситуацию в стране. Подробнее об этом читайте в нашем материале. Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, как сейчас работает малый бизнес в Украине , сколько





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