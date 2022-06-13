logo

BTC/USD

23338.33

ETH/USD

1232.76

LTC/USD

44.04

USD/UAH

35.65

EUR/UAH

37.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Рынок труда в Украине: какие вакансии сейчас востребованы и какую предлагают зарплату
commentss НОВОСТИ Все новости

Рынок труда в Украине: какие вакансии сейчас востребованы и какую предлагают зарплату

Лидерами по количеству вакансий сейчас являются следующие украинские города: Киев, Львов, Днепр, Одесса, Винница

сегодня, 21:00
Автор:

Анастасия
Поделитесь публикацией:

С началом войны рынок труда в Украине заметно изменился. Некоторые компании продолжили работать или же приостановили деятельность, некоторые — вовсе ушли с рынка. Вместе с тем стал меняться список востребованных вакансий. Об этом говорится на сайте Rabota.ua.

Рынок труда в Украине: какие вакансии сейчас востребованы и какую предлагают зарплату

Работа в Украине. Фото из открытых источников

Так, в июне текущего года на рынке насчитывалось около 23 тысяч различных вакансий. Это 22% от довоенного уровня. Хотя рынок труда и восстанавливается постепенно, однако происходит это крайне медленно. Темп роста составляет 3-6% от недели к неделе. На данный момент невозможно предугадать, долго ли будет сохраняться такой темп, поскольку на это влияет большое количество разных факторов. 

По информации источника, лидерами по количеству вакансий сейчас являются следующие украинские города: Киев, Львов, Днепр, Одесса, Винница. В этих областях сосредоточено около 67% всех вакансий. 

Рынок труда в Украине: какие вакансии сейчас востребованы и какую предлагают зарплату - фото 2

С 24 февраля также сократилось вдвое количество вакансий удаленной работы. К началу войны было около 6 000 таких предложений, сейчас – всего 3 000. К слову, в настоящее время 53% всех вакансий с отдаленной формой занятости сосредоточено в Киеве. 

Рынок труда в Украине: какие вакансии сейчас востребованы и какую предлагают зарплату - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, как сейчас работает малый бизнес в Украине, сколько предпринимателей работает и как они оценивают финансовую ситуацию в стране. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что некоторые международные компании продолжают работать с РФ, несмотря на свои громкие заявления о поиске решений для выхода с рынка России. Выплата зарплат сотрудникам в РФ продолжается и соответственно и компания платит налоги в бюджет России. Подробности читайте в нашем материале. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://budni.rabota.ua/ua/news/yak-zminivsya-rinok-pratsi-v-ukrayini-za-100-dniv-viyni
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!