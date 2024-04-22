Рынок труда 2024: кто в топ-10 крупнейших работодателей Украины

Укрзализныця возглавила список самых массовых работодателей Украины в 2024 году, насчитывая более 187 тысяч сотрудников. Эта государственная компания снова демонстрирует свою значимость на рынке труда. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на данные Госстата и финансовую отчетность.

ТОП-10 крупнейших украинских работодателей

Не остается без внимания и частный сектор, где АТБ-МАРКЕТ с 44 тысячами сотрудников удерживает второе место рейтинга, а Укрпочта замыкает тройку лидеров с числом сотрудников в 34,7 тысячи.

В топ-10 также вошли известные национальные бренды: Сильпо-Фуд, Энергоатом, Новая почта и другие. Большинство этих гигантов базируются в Киевской области, что является свидетельством ее экономического магнетизма.

Однако рынок труда переживает не только расширение, но и сокращение. Укрпочта, например, снизила свой штат на 35% в 2023 году. Такая же участь постигла и компании "Сильпо" и "Энергоатом". Эти данные указывают на глубокие трансформации, происходящие в структуре крупных предприятий, а также изменения в экономических условиях и трудовых ресурсах страны.

Интересно, что, несмотря на вызовы, количество новых вакансий в марте этого года превысило довоенные показатели. Бизнес-сектор, адаптированный к условиям войны, продолжает искать новых работников, свидетельствуя о его устойчивости и готовности к восстановлению и росту.

Анализ подчеркивает не только сегодняшние тренды на рынке труда, но и раскрывает долгосрочные перспективы для ищущих работу, а также для политиков и экономистов, планирующих будущее национальной экономики.

Напомним, что количество доступных позиций в украинской армии не публикуют, но территориальные центры комплектования и социальной поддержки утверждают, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в специалистах во всех отраслях. Бывшие военкоматы остаются главными рекрутерами, но не единственными. Искать работу в армии можно и другими способами, например, обратиться непосредственно в бригаду или подразделение.