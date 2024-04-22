Работа в армии: где искать вакансии и какие специалисты нужны

Количество доступных позиций в украинской армии не публикуется, но территориальные центры комплектования и социальной поддержки утверждают, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в специалистах во всех отраслях. Бывшие военкоматы остаются главными рекрутерами, но не единственными. Искать работу в армии можно и другими способами, например, обратиться непосредственно в бригаду или подразделение.

Вакансии в ЗСУ, Национальной гвардии и штурмовых бригадах

Портал "Комментарии" рассказывает, кого сейчас ищут в Вооруженных Силах, какие вакансии доступны в разных подразделениях и где можно найти работу для тех, кто хочет работать в армии.

Сейчас армия больше нуждается в кандидатах на боевые должности. Также на фронте ощутимый дефицит специалистов по снайпингу – как инструкторов, так и стрелков. Кроме того, есть потребность в IT-специалистах, особенно операторах БПЛА. Кандидатов отбирают с учетом их состояния здоровья, морально-психологических качеств и соответствия требованиям военной службы, после чего направляют в учебный центр. Там им могут предложить разные должности, такие как командиры боевых машин, наводчики или механики-водители.

Многие добровольцы, вступающие в контрактную службу, выражают желание присоединиться к определенной бригаде или подразделению. Если кандидат стремится служить в конкретной воинской части или подразделении, он получает рекомендательное письмо от этой части, что свидетельствует о предварительной согласованности его кандидатуры командованием. После этого производится окончательная проверка. Если нет никаких противопоказаний для военной службы, кандидат направляется в учебный центр, где он заключает контракт и после прохождения обучения назначается в подразделение, куда предварительно прошел отбор.





Какие требования к желающим вступить в ВСУ

Основные требования для желающих получить контрактную работу в армии одинаковы:

Медицинская пригодность к военной службе согласно медицинским показателям.

Физическая подготовка и стойкость психологического состояния.

Образование на уровне полного среднего.

Возраст от 18 лет.

Отсутствие судимостей.

В настоящее время территориальные центры отвечают за набор в Вооруженные силы Украины, тогда как другие подразделения Вооруженных Сил самостоятельно осуществляют набор контрактников.

Вакансии и условия работы в Силах обороны:





"Гвардия наступления"

Это штурмовые бригады, состоящие из Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и Пограничной службы, объявившие о наборе кандидатов на множество позиций. Чтобы присоединиться к бригадам, можно воспользоваться несколькими способами: заполнить анкету на веб-сайте, обратиться на горячую линию по номеру 080 010 00 20 или записаться через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) по месту жительства.

Штурмовые подразделения формируются на базе военизированных формирований:

Бригада "Лют" – Национальная полиция;

"Стальная граница" — Госпогранслужба на базе 15-го мобильного пограничного отряда;

"Буревой", "Рубеж", "Красная Калина", "Спартан", "Кара-Даг", "Азов", "Хартия" — Национальная гвардия.

В "Гвардию наступления" принимаются исключительно добровольцы на контрактной основе, они избираются по опыту и мотивации. Лица с судимостью не рассматриваются.





Бригада "Азов"

Бригада ищет пехотинцев, артиллеристов, танкистов, связистов, а также медицинский персонал, такой как фельдшеры, хирурги, анестезиологи. Кроме того, нужны специалисты в службе обеспечения, такие как делопроизводители, логисты, повара, сантехники, слесари и автомеханики. По словам представителей бригады, предыдущий боевой опыт не обязателен, и возможны переводы из других воинских частей. В течение базового курса боевой подготовки, являющегося стандартом для всех новобранцев, даже лица с предыдущим опытом будут проходить сокращенный курс.



Новобранцы подписывают контракт, который будет действовать до завершения военного положения.

Заполнить анкету можно на сайте бригады. Рекрутинговые центры находятся в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Ровно.





Батальон "Волки Да Винчи"

Ищут пулеметчиков, пехотинцев, операторов БПЛА. Также в медицинской службе батальона УЛЬФ нужны анестезиологи, хирурги, травматологи и боевые медики, а также повар, делопроизводитель и водитель.

Подразделение Вооруженных сил Украины под названием "Волки да Винчи" открывает возможность приема новых лиц как в случае мобилизации, так и по контракту. Для того чтобы подать заявку, можно воспользоваться онлайн-анкетой на сайте.





3-я Отдельная Штурмовая Бригада ВСУ

Эта бригада известна как бывший полк "Азов", приглашающий добровольцев как на мобилизационные, так и контрактные должности. Бригада много открытых вакансий. В состав бригады нужны огнеметчики, стрелки, разведчики, медицинский персонал, военные механики и водители. Максимальный возраст для контракта – 44 года, а для мобилизации – до 58 лет. Бригада предъявляет высокие требования к физической подготовке, и обязательным является 30-дневный курс молодого бойца. Чтобы обратиться в 3-ю Отдельную Штурмовую Бригаду, следует воспользоваться анкетой на веб-сайте или позвонить по номеру рекрутингового центра: 068 430 80 02. Центры расположены в Киеве и Днепре.





Главное управление разведки

ГУР не разглашает конкретные вакансии, но приглашает заинтересованных лиц присоединиться к работе в подразделении Министерства обороны. Для этого следует заполнить анкету, доступную на их веб-сайте, или отправить заявку по указанному почтовому адресу.





Спецподразделение Главного управления разведки "Kraken"

Проводит набор на курс молодого бойца. Для этого создан телеграмм-бот, содержащий анкеты как для военных, так и гражданских лиц. Хотя конкретные вакансии не указаны, требуется высокая физическая и психологическая подготовка.





Национальная гвардия Украины

Объявляет набор контрактной службы. Основные требования к кандидатам в Нацгвардии: пригодность по состоянию здоровья, которая предусматривает медицинское освидетельствование и психологическое тестирование. Наличие высшего, профессионально-технического, полного или базового общего среднего образования. Получение военно-учетной специальности во время срочной военной службы для проходивших ее. Требования к физической подготовке кандидатов в Нацгвардии зависят от конкретного подразделения и его функций.

У Нацгвардии есть собственные центры комплектования в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе. Контактную информацию можно найти на официальном веб-сайте Нацгвардии, где можно заполнить онлайн-анкету.





Где можно найти вакансии ВСУ

Кроме того, вакансии военной службы предлагаются на различных порталах трудоустройства, таких как Государственная служба занятости, Work.ua и Robota.ua. К примеру, платформа LX ARMY размещает вакансии от различных военных подразделений, таких как Интернациональный легион, Военно-морские силы, бригады "Гвардии наступления" и другие.

Среди вакансий можно найти разные должности, от боевых и штабных до IT, медицинских, поварских, бухгалтерских и других.