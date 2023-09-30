Россияне снова устраивают штурмы: в ВСУ назвали "горячую" точку на фронте

На Лимано-Купянском направлении российские оккупанты возобновили свои штурмы. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

ВСУ отражают все штурмы россиян (фото из открытых источников)

"На Лимано-Купянском направлении противник возобновил свои штурмовые действия. За минувшие сутки уже дважды пытался пробить нашу оборону, но безуспешно, понес большие потери и отошел, отказался от своих наступательных действий. А еще враг продолжает интенсивно применять свою авиацию — 16 авиаударов нанес по позициям наших защитников на этом направлении. Также интенсивные обстрелы продолжает производить по позициям ВСУ", – рассказал он.

По его словам, россияне 564 раза обстреляли позиции ВСУ с разного вооружения, в частности, ствольных артиллерийских систем и реактивных. Также оккупанты используют танки, минометы, АГС, противотанковые комплексы, стрелковое оружие. А еще противник три раза ударил по позициям сил обороны дронами FPV.

"Но и мы наносили удары по их складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Уничтожили одну пушку "Мста-Б" и одну Д-30 и 3 автомобиля", — отметил спикер.

Евлаш сообщил, что активно работают наши системы РЭБ и ЗРК, которые уничтожают наблюдательные и дроны-камикадзе.

"Удалось уничтожить 2 БПЛА типа "Зал" и "Орлан" и еще уничтожен ряд дронов-камикадзе типа FPV", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне опрокидывают в Крым катера сухопутным путем . Российские захватчики из-за страха перед морскими дронами опрокидывают боевые катера сухопутными путями. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ". Как пишет АТЕШ, вскоре в Черном море вряд ли останется безопасное место для российских террористов.