Россияне разгоняют новый фейк о мобилизации в Украине: что в этот раз

Российские пропагандисты придумали новый фейк о мобилизации в Украине. Он касается якобы принудительного привлечения в ряды ВСУ подростков из детдомов в Сумской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.

Мобилизация в Украине - любимая тема российских ИПСО. Фото: из открытых источников

В Центре отмечают, что в сети активно распространяется информация о якобы "тайной мобилизации" на территории Сумской области 17-летних подростков из детских домов. Их якобы силой свозят в тренировочные лагеря, чтобы после исполнения 18 лет отправить сразу на фронт.

"Эта информация абсолютно не соответствует действительности и является частью масштабной дезинформационной кампании врага для дискредитации мобилизации", — отмечают в ЦПД.

Количество российской дезинформации в последнее время выросло, ЦПД опровергает по несколько фейков ежедневно. Как писал портал "Комментарии", российские оккупанты пытаются переложить ответственность за свою атаку КАБами по Запорожью 8 января на Силы обороны Украины. Воздушный удар, в результате которого погибли 13 человек, пропаганда РФ представляет как вину украинской ПВО. Об этом 8 января предупреждал Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Кроме того, страна-агрессор регулярно распространяет ложную информацию о якобы прорыве границы в Сумской области, однако силы обороны надежно удерживают свои позиции и готовы к возможным попыткам проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Портал "Комментарии" отмечал, что на границе с Украиной белорусское командование разместило подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь, ранее выведенные с этих территорий в сентябре-октябре 2024 года. Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".



