Россия продолжает атаки на украинские порты: повреждено судно с кукурузой

Российские войска в очередной раз нанесли удар по украинской инфраструктуре, повредив гражданское судно в порту Южный, загруженное кукурузой для экспорта. В ночь на 6 октября под огонь попало судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис, на борту которого находилось около 6 тысяч тонн украинской кукурузы. К счастью, 15 членов экипажа, граждане Египта и Сирии, не пострадали. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.



РФ повредила судно в порту Южный. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Это уже 20-е гражданское судно, которое получило повреждения от российских атак. Ранее агрессор нанес удар по судну, транспортировавшему пшеницу в Египет. Россия пытается повлиять на работу Украинского морского продовольственного коридора, ставящего под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

По словам вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, удары направлены на дестабилизацию украинских экспортных поставок. Страна-агрессор заявляет, что уничтожает военные грузы, однако это не соответствует действительности – все удары направлены на гражданские суда и инфраструктуру.

Россия также активно обстреливает пограничные районы Украины. Недавно под обстрелом в Измаильском районе пострадали два водителя грузовиков, а были повреждены зернохранилища, грузовики и здания на переправе "Орловка", соединяющей Украину с Румынией через Дунай.

Несмотря на агрессию, украинский морской продовольственный коридор продолжает функционировать. Благодаря его работе уже экспортировано более 70 млн. тонн грузов в страны Африки, Азии и Европы, что позволяет обеспечивать миллионы людей продовольствием во всем мире.

Напомним, согласно оперативным данным ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), в период с января по сентябрь 2024 года украинские морские порты обработали 74 миллиона тонн грузов. Это значительный прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда показатель составил 41,1 миллиона тонн. Основным источником грузооборота стала аграрная продукция, составляющая 46,3 миллиона тонн.