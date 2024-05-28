РФ изменила цель наступления на Юге: что известно о ситуации

Российская армия не может установить полный контроль над селом Роботино в Запорожской области. Населенный пункт разрушен и простреливается с обеих сторон, положение этой линии фронта остается сложным. Об этом во время эфира FREEDOM сообщил глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

РФ изменила цель на Юге (фото из открытых источников)

Как он утверждает, захватчики не могут войти в Роботино и показать реальные доказательства, что это поселение или то, что от него осталось, находится под их контролем.

"Поэтому там постоянно — безуспешные попытки штурмов, серьезные потери с той стороны... Они их иногда прекращают, эти попытки", — сообщил военный.

Спикер отмечает, что бывают дни без штурмов на Роботинском плацдарме. Он добавляет, что захватчики увеличили количество штурмов на левом берегу Днепра, на территории Херсонщины.

"Они переключили больше сейчас внимание на Крынки, где тоже не могут достичь каких-то весомых результатов. Но да, там ситуация такова, что фактически постоянно эта территория находится под огнем", — заключил руководитель Сил обороны юга Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия собирает у границ Украины войска . Силы обороны Украины стабилизировали фронт на северо-востоке Харьковской области, где террористическая Россия начала атаки в начале месяца. Однако захватчики готовятся к новому наступлению и планируют перебросить еще 200-300 тысяч военных в Украину, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Как подчеркнул министр, цель окупантов понятна, они стремятся открыть новый фронт на севере, чтобы использовать всю свою живую силу и огневую мощь против нашей страны. Умеров добавил, что россияне стремятся уничтожить украинцев как нацию.