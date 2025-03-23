Репутация будет окончательно разрушена: какую ошибку категорически нельзя допускать на работе

Многие люди совершают одну и ту же ошибку в профессиональном общении: они недостаточно открываются своим коллегам по поводу личной жизни. Как отмечает CNBC, это подтверждает организационный психолог из Wharton School и автор бестселлеров Адам Грант.

Работа в офисе. Фото: УНИАН

Работники часто или слишком много рассказывают о своей личной жизни, что может отрицательно сказаться на их профессиональной репутации или, наоборот, слишком закрываются, что снижает уровень доверия в коллективе. Люди, слишком открытые, часто не имеют четких границ между работой и личной жизнью.

"Они любят стирать границу между работой и остальной жизнью. Их офисы переполнены семейными фотографиями, они готовы брать рабочие звонки дома, приглашать коллег на обеды или даже вместе отправляться в отпуск", — подчеркнул Грант.

Но такое смешение работы и личной жизни может усложнить процесс отдыха. Кроме того, если человек постоянно испытывает давление быть доступным или соглашаться на все, даже когда хочет отказаться, это может привести к выгоранию.

Те, кто предпочитает держать личную жизнь на расстоянии, устанавливают строгие границы между работой и личным временем. Однако полное отсутствие личных бесед может осложнить создание доверительных отношений, необходимых для карьерного развития.

Влияние на рабочую среду Согласно опросу Glassdoor, проведенному в январе 2025 года среди более 800 работников, 53% американцев пытаются избегать социальных контактов на работе, четко разделяя профессиональную и личную жизнь. Однако такое поведение может привести к одиночеству, поскольку, по данным исследования The Cigna Group в 2021 году, 58% взрослых американцев сталкивались с этой проблемой.

Как найти баланс?

Грант советует соблюдать профессионализм и самосознание, чтобы найти правильный баланс между личной жизнью и работой.

"Подумайте, что из вашей личной жизни может быть интересной или полезной для коллег, и учтите, стоит ли делиться этими фактами", — рекомендует Грант.



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