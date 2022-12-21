Растет количество недовольных украинских работой в Польше. Известные причины

Стремительный рост стоимости жизни и несоответствие вакансиям в компаниях снижают уровень удовлетворенности работой в Польше для украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RP, опубликовавшее исследование польского агентства по трудоустройству Otto Work Force.

Украинцы все больше недовольны работой в Польше. Фото из откровенных источников

Хотя большинство украинцев удовлетворены работой в Польше, однако уровень этого показателя снижается по сравнению с предыдущими годами.

Директор Otto Work Force Central Europe Томаш Дудек обращает внимание на изменение структуры временных работников Украины. Ранее большинство работников составляли мужчины, преимущественно привлеченные в сферах строительства, логистики и промышленности. После 24 февраля большинство мужчин уехали на войну, а женщины и дети уехали в Польшу, таким образом в опросе приняло участие 2/3 женщин.

В этом году в Польше 79% украинцев сообщили об удовлетворенности своей работой. В прошлом году этот показатель был 85%, а в 2017 году 94%. Издание отмечает, что были и худшие годы. В 2019 году удовлетворены были 72%, а в 2020 году – 78%.

"По словам Томаша Дудека, именно большое структурное несоответствие между беженцами и вакансиями в польских компаниях может быть основной причиной снижения уровня удовлетворенности работой в Польше", — пишет издание.

Доля тех, кто считает, что в Польше легко найти работу снизилась до 59%, тогда как в прошлом году соответствующий показатель составил 74%. Одной из проблем трудоустройства есть знание польского языка. Это вторая проблема, которую называют украинские беженцы, после разлуки с семьей.





В опросе Otto Work Force также отмечают, что наиболее частой причиной работы в Польше является вопрос безопасности, ведь 60% украинцев стремятся вернуться домой после победы в войне.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев планирует остаться в Германии.

Также "Комментарии" писали о 10 странах ЕС , граждане которых меньше поддерживают Украину в войне с Россией.

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