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Работодателям разрешили не индексировать зарплаты в 2023 году

Бизнес не всегда соблюдал требования по индексации зарплат наемным работникам, а в этом году официально может этого не делать

сегодня, 09:00
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Автор:

Давиденко Евгения

Подписанный 23 ноября 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским Закон "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" останавливает действие Закона Украины "Об индексации денежных доходов населения". Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на официальную страницу структурного подразделения Государственной службы по вопросам труда.

Работодателям разрешили не индексировать зарплаты в 2023 году

Фото: https://pixabay.com/


Согласно пресс-релизу, соответствующая норма закреплена в п. 3 Заключительных положений Закона о Госбюджете-2023. Таким образом, все работодатели получат ослабление в виде приостановки обязанностей по начислению индексации заработной платы, отметили в ведомстве.


"В то же время обращаем внимание на то, что остановка действия Закона Украины "Об индексации денежных доходов населения" коснется не только заработной платы, это будет касаться и всех других доходов физических лиц, индексирующих по этому Закону", — говорится в сообщении.


В частности, в этом году не будут индексироваться пенсии, стипендии, денежное обеспечение, суммы выплат, осуществляемые в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании, кроме ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей и пенсий, индексируемых в соответствии с законом по этим видам страхования. Кроме того, не будут увеличиваться в соответствии с инфляцией также суммы возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или другим повреждением здоровья, а также суммы, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца, кроме выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании. Также остановка действия Закона касается алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.


Однако эти законодательные моменты не останавливают собственника или уполномоченный им орган ввести дополнительные стимулирующие выплаты в связи с высоким уровнем инфляции в Украине.


Ранее мы писали , что годовая инфляция в нашем государстве составила 26,6%. Этот показатель оказался заметно меньше тех цифр, которые называли в первой половине года.





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Источник: https://if.dsp.gov.ua/novyny/indeksatsiia-zarplaty-u-2023-rotsi/
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Обсуждения

Тарас

сегодня, 10:37

Що Верховна Рада, що Президент як завжди піклуються про свій народ та його добробут! Щиро дякуємо за турботу!

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