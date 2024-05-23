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Пять стран, где можно получить гражданство за пять лет: какие условия

Пять шагов к новому паспорту: куда податься за гражданством

сегодня, 13:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В современном мире возможность быстро получить гражданство привлекает многих, кто переехал за границу по разным причинам — от личных до профессиональных. В этом обзоре мы рассмотрим пять стран, где можно получить паспорт всего за пять лет, исходя из официальных иммиграционных политик.

Пять стран, где можно получить гражданство за пять лет: какие условия

Ккие страны предоставляют быстрое гражданство

1. Канада

Канада является одной из наиболее привлекательных стран для мигрантов благодаря своей открытой иммиграционной политике и высокому уровню жизни. Чтобы иметь право на получение гражданства, необходимо прожить в стране как минимум четыре из последних пяти лет с статусом постоянного резидента. Кроме того, кандидаты должны доказать знание английского или французского языка и иметь хорошую репутацию.

2. Австралия

Австралия требует от кандидатов провести как минимум четыре года в статусе постоянного жителя, прежде чем подавать заявление на гражданство. Однако минимум один из этих лет должен быть непрерывным пребыванием в стране перед подачей заявления. Австралия также требует подтверждения знания английского языка и соблюдения законов страны.

3. Португалия

Португалия предлагает одну из самых коротких программ натурализации в Европе. Претенденты могут подать на гражданство после пяти лет легального пребывания в стране. Важными условиями являются доказательство финансовой стабильности и базовое знание португальского языка.

4. Швеция

В Швеции можно подать на гражданство после пяти лет проживания в стране. Эта скандинавская нация известна своим прогрессивным подходом к иммигрантам и высокими стандартами жизни. Для получения гражданства необходимо подтвердить знание шведского языка и культуры.

5. Новая Зеландия

Получение гражданства в Новой Зеландии требует пяти лет проживания в статусе постоянного резидента. В течение этого периода заявители должны провести в стране не менее 1,350 дней, чтобы иметь право на натурализацию. Среди других требований — подтверждение знания английского языка и отсутствие судимостей.

Эти страны предлагают относительно быстрые и доступные пути к гражданству, делая их привлекательными опциями для тех, кто ищет новые возможности за границей. Каждая из этих стран требует от заявителей подтверждения своих языковых навыков и соблюдения законов, что является стандартной практикой в процессе натурализации.



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