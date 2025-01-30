Путин решил идти на Днепр: готова ли к этому Украина

Российское "наступление на Днепр" пока происходит в информационном поле. Пропагандисты РФ активно "подогревают" тему и следят, впадает ли Украина в панику. Однако реальное наступление требует больших ресурсов и может оказаться невыгодным российскому правителю Владимиру Путину. Такое мнение высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, передает портал "Комментарии" со ссылкой на "РБК-Украина".

Войска Путина на Днепропетровщине хлебом-солью не встретят. Коллаж: "Комментарии"

Эксперт напомнил, что Путин в идеальном для него раскладе претендует на всю Украину, и Днепропетровская область — не исключение. Способны ли россияне оккупировать ее с точки зрения военного ресурса — это совершенно другой вопрос. Попытки перейти административную границу, по словам Тимочко, возможны. Но попробовать зайти в еще одну область и не завершить начатое — это свидетельство слабости и сигнал миру, что оккупанты не способны проводить удачно военные операции, подчеркнул он.

"Возможно будут пробовать, возможно, нет, поскольку для них целевая область — Донецкая. Это (результат наступления на Днепр) имеет огромное значение для представления Путина на международной арене. Они прекрасно понимают, что их ждет там на самом деле — не хлеб-соль. Если армия начинает операции, которые не может завершить — это вопрос к профессионализму такой армии. Он это прекрасно понимает. Поэтому мы видим, что концентрация сил у него происходит вокруг Донецкой области", — пояснил военный.

Днепровское направление, по мнению эксперта, будет для росси1ского населения "больше в информационных кампаниях раскручиваться". Эксперт полагает, что даже информационная кампания россиян о "наступлении на Днепр" способна очень серьезно влиять на внутренние дела в Украине. Поэтому, отметил он, хорошо то, что руководители администраций начали заявлять, что усиливают подготовку фортификаций.

"Административные границы области — это очень условная территория. Превентивная реакция должна быть, здесь лучше предотвратить, чем потом в горячке все делать", — говорит он.

Если говорить о реальном наступлении РФ в сторону Днепра, то, по оценке Тимочко, россиянам откуда-то надо будет привлечь на это направление 30-50 тысяч личного состава. Он считает, что "из воздуха" такое подкрепление Путин не соберет, а перебрасывать такое количество военных с какого-то приоритетного для РФ направления — нецелесообразно.

Как сообщал портал "Комментарии", российские оккупанты за последние сутки обстреливали регионы Днепропетровской области, граничащие с временно оккупированной Донецкой областью. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что в результате атаки РФ вечером 29 января в Синельниковском районе уничтожен лицей. Спасатели устранили пожар на месте прилета, заявили в ГСЧС. Кроме лицея, из-за вражеских обстрелов повреждены дом культуры, религиозное учреждение, админздание, почта, магазин, предприятие и 22 частных дома. Задета линия электропередач. По данным ОВА, люди не пострадали.