Оккупанты жестоко атаковали Днепропетровщину: что известно о последствиях

Российские оккупанты обстреливали регионы Днепропетровской области, граничащие с частично оккупированной Донецкой областью. Об этом 30 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. Он уточнил, что в результате атаки РФ вечером 29 января в Синельниковском районе уничтожен лицей.

После российского обстрела 29 января в Днепропетровской области сгорел лицей. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели устранили пожар, заявили в ГСЧС. Кроме лицея, из-за вражеских обстрелов повреждены дом культуры, религиозное учреждение, админздание, почта, магазин, предприятие и 22 частных дома. Задета линия электропередач.

По данным главы Днепропетровской ОВА, люди не пострадали.

Также сообщается, что ночью Россия из тяжелой артиллерии ударила по Мировской громаде Никопольского района. Погибших и раненых нет. За ночь в Днепропетровской области бойцы Воздушного командования "Восток" уничтожили два дрона, рассказал Лысак.

"Комментарии" писали, что российские оккупанты заявили о якобы захвате села Новоегоровка Луганской области. Это — фейк, населенный пункт до сих пор находится под контролем ВСУ, сообщает 29 января портал "Комментарии" со ссылкой на Третью штурмовую бригаду. В подразделении отреагировали, так как в "доказательство" оккупанты опубликовали видео, записанное якобы в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады. По данным украинских военных, на видео о "взятии" Новоегоровки, снятом оккупантами — разбитый ими же населенный пункт Ковалевка.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский привез на фронт нового командующего . Как стало известно ранее, им стал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый.