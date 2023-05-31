Путин чуть не попал под атаку дронов: стали известны подробности

Российская ПВО сбила беспилотники во время атаки дронов на Москву всего в 10 км от резиденции российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает российское издание The Moscow Times . Владимир Путин (фото из открытых источников) По информации СМИ, во время атаки дронов на российскую столицу Путин с очень высокой долей вероятности находился в "Ново-Огарево".

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Анонимный источник The Moscow Times рассказал журналистам, что утром служба безопасности подняла Путина из-за воздушной угрозы. А дроны, атаковавшие западные районы Московской области, были избиты в селах Ромашково и Роздоры. Об этом позже сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Из опубликованного им списка сбитых целей можно заключить, что системы ПВО сбили беспилотники, когда те были около 10 км до резиденции Путина. Также стоит отметить, что к вероятной атаке на резиденцию Путина российские власти начали готовиться еще зимой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Москве на крыше здания Минобороны России установили ПВО . В столице России на крышах административных зданий начали устанавливать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", применяемый для противовоздушной обороны. На опубликованных кадрах можно увидеть, что среди админпостроек есть также помещение Министерства обороны Российской Федерации. На других роликах видно, что военные с помощью крана затягивают на крышу русскую технику. Вероятно речь идет о ЗРПК "Панцирь-С1". Известно, что помещение, где находится Министерство обороны России, находится примерно в 2 км от Кремля. Известно, что "Панцир-С1" — это мобильный зенитный ракетно-пушечный комплекс производства России. ВРПК был принят на вооружение ВС РФ 6 ноября 2012 года.

