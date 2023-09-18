Профессии будущего: какие профессии будут востребованы через 10 лет

Современный мир стремительно меняется, и вместе с этим происходят изменения и на рынке труда. Некоторые профессии могут исчезнуть в будущем, а некоторые — стать одними из самых высокооплачиваемых. "Комментарии" помогут выбрать наиболее перспективные специальности, на которые стоит обратить внимание. Мы расскажем, какие профессии будут востребованы в ближайшие 10 лет, и какие профессии будут нужны всегда.

Профессии будущего. Фото автора Tara Winstead, pexels.com

Какие профессии будут востребованы в ближайшие 10 лет

С развитием технологий происходят кардинальные изменения во многих отраслях, и это оказывает значительное воздействие на рынок труда. В ближайшие 10 лет будут востребованы специалисты, которые умеют пользоваться новейшими технологиями. Вот несколько основных направлений:

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Искусственный интеллект и машинное обучение

Профессии: инженер по разработке искусственного интеллекта, инженер по машинному обучению, инженер-робототехник, специалист по этике искусственного интеллекта, AI-тренер.

Искусственный интеллект (ИИ) широко используется уже сейчас в каждой сфере. ИИ может оставить без работы многих специалистов, но, в то же время, он создаст множество новых профессий взамен. Профессии, связанные с разработкой, усовершенствованием, внедрением искусственного интеллекта, будут очень востребованы в ближайшее десятилетие.

Кибербезопасность

Профессии: аналитик информационной безопасности, тестировщик безопасности ПО, криптограф, специалист по кибербезопасности, этичный хакер, администратор по информационной безопасности.

С каждым годом цифровые технологии все больше внедряются в разные сферы жизни людей, и вместе с этим растет и уровень киберугроз. В ближайшее десятилетие специалисты по кибербезопасности будут очень востребованы для защиты огромных объемов информации от хакерских атак и прочих угроз.

Веб-разработка и программирование

Профессии: фронтенд-разработчик, бекенд-разработчик, веб-разработчик, веб-дизайнер, UI/UX дизайнер, тестировщик, системный администратор, аналитик данных.

Стремительное развитие цифровых технологий держит на волне популярности профессии в веб-разработке и программировании. От создания сайтов до разработки мобильных и десктопных приложений, специалисты в этой сфере будут востребованы в ближайшие 10 лет.

"Зеленые" профессии

Профессии: специалист по восстановлению экосистем, городской фермер, инженер по возобновляемой энергии, урбанист-эколог, специалист по Zero Waste.

Необходимость защищать окружающую среду и снижать негативные воздействия на нашу планету побуждает крупный бизнес искать экологические подходы к работе. Поэтому "зеленые" профессии будут крайне востребованы в будущем.

Профессии, которые исчезнут

С развитием нейросетей некоторые профессии, которые раньше были популярными, могут стать устаревшими и исчезнуть. К профессиям, которым угрожает искусственный интеллект, относятся:

1. Журналист, копирайтер. Нейросети стремительно развиваются в сфере работы с текстами и, возможно, вскоре смогут писать их не хуже человека.

2. Бухгалтер. Математические знания искусственного интеллекта впечатляют, и услуги бухгалтера в будущем могут быть не востребованы.

3. Переводчик. Искусственный интеллект может знать множество языков в совершенстве, и поэтому профессии переводчика в будущем может грозить исчезновение.

Какие профессии будут нужны всегда

1. Творческие профессии, такие как музыкант, режиссер, видеооператор, актер, монтажер. Искусственный интеллект сможет помочь представителям этих профессий, но не заменит их полностью, ведь для такой работы нужна креативность.

2. Предприниматели. Для эффективного управления бизнесом нужны лидерские качества и эмпатия, что не присуще искусственному интеллекту.

3. Медики. Даже если искусственный интеллект будет использоваться при операциях, за ним всегда будет нужен контроль медика, ведь на кону стоит человеческая жизнь.

Профессии будущего для девушек

Биоэтик. Биоэтик формирует и обосновывает этические нормы при создании новых организмов и генетически измененных органических структур, оценивает этичность конкретной процедуры в отношении человека или животного. Речь идёт о чувствительных с точки зрения морали вопросах, для решения которых нужны чуткость, доброта и сострадание, присущие многим девушкам.

Профессии будущего для мужчин

Разработчик систем для умного дома. Понятие "умный дом" подразумевает разработку идеального в плане комфорта и безопасности жилого пространства, которое хотели бы создать для своей семьи многие мужчины.