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Профессии будущего: где наибольший спрос на работников, а какие должности под угрозой

Какие профессии лучше выбрать для своего ближайшего будущего, а какие следует избегать.

сегодня, 17:55
Автор:
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Slava Kot
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Всемирный экономический форум (WEF) опубликовал отчет о будущем профессий, в котором подсчитал, какие должности испытали наибольшее сокращение за последние 5 лет и указал на сферы, где будет скорейший рост вакансий в ближайшие годы.

Профессии будущего: где наибольший спрос на работников, а какие должности под угрозой

На какие профессии спрос будет в будущем. Фото из открытых источников

WEF выяснили, как изменятся приоритеты и необходимые навыки в течение следующих пяти лет. В исследовании проанализировали влияние социально-экономических и технологических тенденций, формирующих профессии будущего.

Согласно отчету WEF, наибольший ажиотаж и создание новых рабочих мест ожидается в сфере искусственного интеллекта. Именно эти специалисты станут наиболее востребованными в ближайшие пять лет.

Пять профессий ближайшего будущего, которые будут пользоваться спросом среди работодателей:

  • Специалисты по ИИ и машинному обучению
  • Специалисты по устойчивому развитию
  • Бизнес-аналитики
  • Специалисты по цифровой трансформации
  • Операторы сельскохозяйственного оборудования

Ожидается, что изменения в технологиях, экономике и других сферах приведут к резкому сокращению вакансий таких профессий:

  • Банковские кассиры и смежные работники
  • Сотрудники почты
  • Кассиры и продавцы билетов
  • Работники по вводу данных
  • Административный и исполнительный секретарь

В подтверждение данных WEF в своем отчете о будущем профессий указывает на сферы, где произошло наибольшее сокращение должностей за последние 5 лет. Больше сокращений зафиксировано среди работников по вводу данных — более 8 млн. Следующими идут административные и исполнительные секретари — более 6 млн. Также большое количество сокращений произошло среди таких специалистов: бухгалтеры, охранники, стражи, кассиры, рабочие завода, работники почты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о профессиях, которые будут востребованы через 10 лет.

Также "Комментарии" писали о том, как будет выглядеть мир в 2100 году.



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Источник: https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/
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