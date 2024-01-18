Профессии будущего: где наибольший спрос на работников, а какие должности под угрозой

Всемирный экономический форум (WEF) опубликовал отчет о будущем профессий, в котором подсчитал, какие должности испытали наибольшее сокращение за последние 5 лет и указал на сферы, где будет скорейший рост вакансий в ближайшие годы.



На какие профессии спрос будет в будущем. Фото из открытых источников

WEF выяснили, как изменятся приоритеты и необходимые навыки в течение следующих пяти лет. В исследовании проанализировали влияние социально-экономических и технологических тенденций, формирующих профессии будущего.

Согласно отчету WEF, наибольший ажиотаж и создание новых рабочих мест ожидается в сфере искусственного интеллекта. Именно эти специалисты станут наиболее востребованными в ближайшие пять лет.

Пять профессий ближайшего будущего, которые будут пользоваться спросом среди работодателей:

Специалисты по ИИ и машинному обучению

Специалисты по устойчивому развитию

Бизнес-аналитики

Специалисты по цифровой трансформации

Операторы сельскохозяйственного оборудования

Ожидается, что изменения в технологиях, экономике и других сферах приведут к резкому сокращению вакансий таких профессий:

Банковские кассиры и смежные работники

Сотрудники почты

Кассиры и продавцы билетов

Работники по вводу данных

Административный и исполнительный секретарь

В подтверждение данных WEF в своем отчете о будущем профессий указывает на сферы, где произошло наибольшее сокращение должностей за последние 5 лет. Больше сокращений зафиксировано среди работников по вводу данных — более 8 млн. Следующими идут административные и исполнительные секретари — более 6 млн. Также большое количество сокращений произошло среди таких специалистов: бухгалтеры, охранники, стражи, кассиры, рабочие завода, работники почты.

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