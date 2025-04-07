Приметы дня: что можно и нельзя делать сегодня

7 апреля по новому церковному календарю чтут преподобного Георгия, митрополита Митиленского. В понедельник также начинается Вербная неделя, шестая неделя Великого поста.

Приметы 7 апреля. Фото из открытых источников

При этом по юлианскому календарю сегодня – Благовещение Пресвятой Богородицы, одна из самых важных дат в церковном календаре. По новому церковному календарю этот праздник отмечался 25 марта.

Стоит отметить, что по приметам сегодняшнего дня наши предки предсказывали, каким будет урожай: утром гром перед дождем – к богатому урожаю овощей; гром без дождя — жди вечером ненастье; на осине много сережек — к хорошему урожаю гороха; небо все засеяно звездами – жди летом много ягод и грибов.

Если же говорить о том, что нельзя делать сегодня, то в церковный праздник 7 апреля церковь не одобряет ругань, сплетни, ссоры, ложь, лень, зависть, жадность и отчаяние. Не следует обижать кого-либо, отказывать в помощи.

Что сегодня категорически запрещено делать по народным приметам: считается, что в этот день нехорошо отказывать в милостыне, пройти мимо просящего – может плохо обернуться, нельзя также веселиться, употреблять алкоголь.

В православный праздник сегодня обращаются в молитвах к преподобному Георгию — просят исцеления для души и тела. Как уже говорили, начинается Вербная неделя, верующие чаще посещают храм и начинают подготовку к Вербному воскресенью.

Читайте также на портале "Комментарии" — приближается Лазарева суббота. Как и другие пасхальные праздники, он посвящен событию из жизни Христа. Верующие вспоминают совершенное Иисусом великое чудо. Дата Лазаревой субботы меняется каждый год. Праздник отмечается в предпоследнюю субботу перед Пасхой, или в шестую субботу пасхального поста. В этом году этот праздник наступит 12 апреля, причем одинаково, как по старому, так и по новому стилю.



