Правда ли, что российские Ту-95 готовы к новому удару по Украине: последние данные

По состоянию на 23 января известно уже о трех снаряженных крылатыми ракетами стратегических бомбардировщиках Ту-95МС, находящихся на авиабазе "Оленья" в Мурманской области РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на мониторинговые каналы. В общей сложности там находится 11 бортов Ту-95МС. О том, какие из них еще снаряжены ракетами, данных нет.

Россия собирает готовые для удара по Украине самолеты Ту-95 МС на авиабазе Оленья. Фото: минобороны РФ

"Комментарии" отследили, что 21 января с целью снаряжения ракетами Х-101 эти бомбардировщики совершали рейс с авиабаз "Оленья" и "Дягилево" на "Энгельс-2". Канал Tracking, выяснил, что все три борта в конце концов перебазированы на "Оленью", которая максимально удалена от Украины и удары ВСУ по которой в связи с этим затруднены.

Кроме того, по данным ВМС ВСУ на утро 23 января, в Черном море находится только один ракетоноситель "Калибов" с общим залпом четыре ракеты.

Комментарии напоминают, что масштабные обстрелы Украины российскими войсками начали усиливаться с начала осени 2024 года. Основной целью этих атак остается критическая инфраструктура Украины. 13 декабря Россия нанесла большой удар, запустив 287 воздушных средств, в том числе 94 ракеты и 193 дрона. После этого 25 декабря Россия нанесла уже 13-й массированный удар по энергетическим объектам Украины.

Несмотря на то, что последние ракетные обстрелы произошли в канун Нового года, Россия не прекращает атаковать Украину дронами. В ночь на 13 января Россия совершила нападение с помощью 110 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушная оборона уничтожила 78 из них. Последний на сейчас массированный удар с использованием крылатых и баллистических ракет (в том числе выпущенных из бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3) Россия организовала 15 января.