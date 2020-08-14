Поиск работы: что делать, если вы не знаете что ответить на вопрос во время собеседования

Большинство людей во время поиска новой работы очень волнуются. Одним из основных пунктов переживаний является желание понравиться потенциальному работодателю. Часто мы читаем множество статей о том, как успешно пойти собеседования, ищем самые распространенные вопросы и репетируем ответы на них.



Вместе с тем никто не застрахован от неожиданных вопросов. Вас могут спросить о чем-то, о чем вы не ожидали услышать, и вы не будете знать, как лучше ответить на вопрос. В этот момент главное не молчать. Каждая минута молчания или невнятные ответы способны испортить все впечатление о вас. А главным табу в этот момент является фраза "Я не знаю".

Эксперты онлайн-журнала The Point обращают внимание на то, что подобные фразы акцентируют внимание на вашей не компетентности или незаинтересованности в должности. В то же время эксперты рассказали, что нужно делать, если вы не готовы ответить на какой-то вопрос.

1. Сохраняйте спокойствие

В любом случае не стоит паниковать. Если же вы чувствуете, что страх берет верх над вами, сделайте несколько глотков воды. Пауза поможет вам прийти в себя, а заодно, возможно вам придет в голову удачный ответ. Если же вам удастся взять контроль над собой и выглядеть уверенно, то даже на ходу выдуманные ответы будут звучать убедительно.

2. Задавайте вопросы

Собеседники часто неправильно понимают друг друга. А особенно важный этот момент во время собеседования. Не стесняйтесь задавать специалисту по подбору персонала вопросы, которые помогут понять чего от вас хотят и как вам лучше рассказать о себе. Кроме того, благодаря вопросам вы покажете, что вы заинтересованы в должности и для вас важно уточнить некоторые моменты.

3. Не упускайте важные моменты

Во время беседы с работодателем постарайтесь оставаться максимально сосредоточенным, чтобы не упустить никаких деталей. Кроме того, перед собеседованием как минимум стоит узнать больше о компании. Это может вам помочь удачно ответить на вопросы в духе, почему вы хотите работать именно в этой компании?

4. Не молчите

Хуже признания своей некомпетентности может быть только молчание. Даже если вы не уверены, что можете удачно ответить на какой-то вопрос, постарайтесь хотя бы говорить по теме. В самом вопросе уже может быть частичный ответ. Либо, те же вопросы для уточнения, помогут вам понять, что лучше сказать.

5. Не бойтесь признать свою некомпетентность

Само собой, во время собеседований есть масса вопросов, на которые придется обязательно ответить. Например, когда вам просят рассказать о себе или о своей прошлой работе, либо, если у вас интересуются, чем привлекла ваше внимание конкретная компания. В то же время, есть вопросы, в ответ на которые стоит честно признаться, что вы не знакомы с ситуацией. Правда, не стоит самоуверенно заявлять, что какой-то вопрос просто не достоин вашего внимания и вообще – вы не размениваетесь на мелочи. Здесь важно быть честным и рассказать, какой момент для вас не понятен и почему вы готовы улучшить свои знания в каком-то вопросе.

Если же вы готовились к собеседованию, вряд ли какой-то вопрос поставит вас в ступор. Как минимум, вы сможете продолжать вести диалог и обсудить то, что для вас не знакомо. Важно сохранять спокойствие и осознавать, на самом ли деле вам нужна именно эта работа.

Напомним, согласно официальной статистике, количество безработных в Украине составляет 516 тысяч человек, около половины из них - это украинцы, имеющий диплом о высшем образовании.

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