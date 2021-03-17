Почему ваша зарплата не растет: 5 возможных причин

Если вы на протяжение нескольких лет занимаете одну и ту же должность, а ваша зарплата не растет, то стоит ознакомиться со следующими причинами, которые помогут вам понять, почему так происходит.

Почему вам не повышают зарплату / фото: ua.news

Вы не говорите о повышении зарплаты

На самом деле, многие работники стесняются просить повышения зарплаты, особенно молодые специалисты, поэтому и соглашаются выполнять все требования за "копейки". И даже спустя несколько месяцев и лет не осмеливаются пойти к начальству и заговорить о повышении зарплаты. Но не нужно бояться, просто вежливо аргументируйте причины, по которым вы заслуживаете получать больше денег за свою работу.

Вы не занимаетесь саморазвитием

Каждый сотрудник, независимо от того, в какой сфере он работает, должен периодически повышать свои навыки и заниматься развитием, ведь технологии не стоят на месте. Нужно интересоваться различными курсами, программами, общаться с новыми людьми, которые достигли определенных высот в вашей сфере, чтобы они поделились своим опытом.

Вы обесцениваете свою работу

Бывает так, что сотрудник просто обесценивает себя. Он видит, что объем его работы сильно увеличился, он сидит всю ночь и выполняет сверхурочные задачи, но все равно молчит. А стоит сказать о том, что, если вы работаете сверхурочно, значит и достойны более высокой заработной платы. Знайте себе цену!

Вы плохо работаете

Возможно, вы плохо справляетесь со своими обязанностями, поэтому зарплата и не растет? Некоторые работники могут раньше положенного времени завершить рабочий день и уйти, или же не выполнить порученное задание в указанные сроки, допустить много ошибок и т. д.

Вы достигли максимума на этом рабочем месте

Бывает так, что сотрудники на своей должности достигли максимума и не желают развиваться дальше. Руководитель это видит и не поднимает зарплату. В таких случаях, нужно перестать выполнять монотонно одну и ту же работу и стремиться к большему или же найти новую работу, где вы сможете по-новому раскрыть свой потенциал.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как договориться о достойной зарплате на собеседовании.

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