Перечень офисных предметов с полчищами бактерий: самый грязный из них – на каждом рабочем столе

Специалисты определи предмет, на котором больше всего обнаружено бактерий. Многие уже догадались, что речь идет о компьютерной мыши. Поэтому лучше всего иметь при себе антибактериальные салфетки для ежедневного пользования, которыми и обрабатывать свою мышь. Как передает издание "Комментарии", об этом идёт речь в статье "Dailymail".

Рабочий стол. Фото: из открытых источников

Одна из американских компаний решила провести масштабное исследование, чтобы выяснить, какой из офисных предметов содержит в себе больше всего бактерий. Во внимание брались не только те предметы, на которых есть бактерии, но и те, на которых замечены дрожжи, вирусов и плесени.

В итоге, на первом месте в условном антирейтинге самых грязных предметов оказалась компьютерная мышь. Для многих будет странно услышать, но на этом на этом офисном предмете в 11 раз больше колониеобразующих частиц, чем на крышке унитаза.

Далее, что интересно, в антирейтинге идут офисные кухни и бытовая техника, расположенная на них. Много бактерий есть на холодильнике, а также на чайнике. На этих предметах, помимо бактерий, были зафиксированы плесень, дрожжи.

Далее среди офисных предметов с самым большим количеством бактерий оказался флакон с дезинфицирующей жидкостью. После того, как началась пандемия практически в каждом офисе появились такие флаконы, которым пользуются, как сами работники, так и посетители.

Специалисты советуют работникам офисов самое большое внимание обратить на дезинфекцию компьютерной мыши. Для этого нужно запастись антибактериальными салфетками, которыми ежедневно протирать свой рабочий инструмент. Также специалисты советуют работников офисов чаше мыть руки с мылом.

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