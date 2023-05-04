logo

BTC/USD

29090.86

ETH/USD

1902.18

LTC/USD

88.20

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Пенсии в Украине: сколько украинцев получают меньше 3 тысяч гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

Пенсии в Украине: сколько украинцев получают меньше 3 тысяч гривен

Расходы ПФУ на выплаты в 2023 году вырастут более чем на 20%

сегодня, 11:58
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Средняя пенсия для украинских пенсионеров впервые за годы независимости составила более 5 тысяч гривен. Впрочем, есть довольно много наших соотечественников, которые получают выплаты даже меньше, чем 3 тысячи гривен. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "24 канал".

Пенсии в Украине: сколько украинцев получают меньше 3 тысяч гривен

Пенсии в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в результате мартовской индексации, средняя пенсия для украинцев выросла более чем на 5 тысяч гривен. По курсу НБУ – это 143 доллара. В то же время почти 30% украинских пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен. В общей сложности это 3,25 миллиона человек. Впрочем, ранее это касалось 33% человек.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Кроме того, возросла доля пенсионеров, получающих выплаты более 10 тысяч гривен – с 7% до 10%, то есть до 1,06 миллиона человек.

Интересно, что в первой тройке областей, жители которых получают пенсии выше средних Киевская, Донецкая и Луганская области. Больше всего украинцев, которые получают самые маленькие пенсии в Тернопольской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство Украины запускает процедуру корпоратизации "Энергоатома". Как уверяет премьер-министр Денис Шмыгаль, это "повысит эффективность управления, привлечет дополнительные средства на реализацию новых проектов, усилит нашу энергетическую независимость". Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти планы и заявления.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле заявили, что Украина атаковала резиденцию Путина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в это время не находился в Кремле.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/economy/ru/srednjaja-pensija-ukraincev-skolko-poluchajut-pensionery-v-2023-godu-jekonomika-24_n2306317
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!