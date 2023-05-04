Пенсии в Украине: сколько украинцев получают меньше 3 тысяч гривен

Средняя пенсия для украинских пенсионеров впервые за годы независимости составила более 5 тысяч гривен. Впрочем, есть довольно много наших соотечественников, которые получают выплаты даже меньше, чем 3 тысячи гривен. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "24 канал".

Пенсии в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в результате мартовской индексации, средняя пенсия для украинцев выросла более чем на 5 тысяч гривен. По курсу НБУ – это 143 доллара. В то же время почти 30% украинских пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен. В общей сложности это 3,25 миллиона человек. Впрочем, ранее это касалось 33% человек.

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Кроме того, возросла доля пенсионеров, получающих выплаты более 10 тысяч гривен – с 7% до 10%, то есть до 1,06 миллиона человек.

Интересно, что в первой тройке областей, жители которых получают пенсии выше средних Киевская, Донецкая и Луганская области. Больше всего украинцев, которые получают самые маленькие пенсии в Тернопольской области.

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