От овоскописта до разравнителя песка: самые удивительные профессии в СССР, которые сейчас кажутся дикостью

Плановая экономика СССР породила немало профессий, которые сейчас кажутся необычными или абсурдными. Часть из них была необходима из-за отсутствия автоматизации, другие же из-за тотального государственного контроля. По мере развития техники и распада Советского Союза эти специальности почти полностью исчезли.

Самые странные профессии в СССР. Фото из открытых источников

Эти удивительные профессии показывают, насколько повседневная жизнь в СССР зависела от ручного труда. То, что сегодня выполняют компьютеры, камеры, датчики и специальная техника, требовало тогда большого количества работников.

Овоскопист

На птицефабриках СССР овоскописты проверяли яйца с помощью специального прибора, который назывался овоскоп. Работник просвечивал скорлупу, чтобы обнаружить трещины, пятна, определить свежесть продукта и пригодность яиц для инкубации. За смену приходилось проверять тысячи яиц, поэтому работа требовала внимательности, выносливости и хорошего зрения.

Разравнитель песка

На курортных и городских пляжах работали люди, которые вручную убирали мусор, разрыхляли и выравнивали песок. Обычно это делали ранним утром, до прихода отдыхающих. Работники использовали грабли, лопаты и простые ручные инструменты. Сегодня подобную работу в основном выполняют специальные машины.

Контроллер телефонных разговоров

На телефонных станциях в СССР существовали работники, тестировавшие линии связи. Они проверяли, хорошо ли слышны собеседники, нет ли шумов, препятствий или обрывов. Для диагностики иногда подключаться к активным линиям во время разговоров, что исключало возможность приватности во время телефонных разговоров в СССР. В современных цифровых сетях большинство таких проверок автоматизировано.

Контроллер кинопленки

Перед показом в советских кинотеатрах пленку проверяли вручную. Контроллеры просматривали ленты, искали царапины, разрывы, дефекты изображения или звука. Иногда один и тот же фильм приходилось смотреть десятки раз. От их работы зависело, не сорвется ли сеанс из-за технической неисправности.

Слушатель иностранного радиоэфира

В советских аналитических и научных структурах работали люди, ежедневно слушавшие зарубежные радиостанции. Они записывали передачи, переводили новости, фиксировали заявления политиков и готовили справки для государственных органов. Такая профессия являлась частью информационного противостояния времен холодной войны.

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