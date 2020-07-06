Оклад членов Нацрады по вопросам ТВ и радиовещания хотят увеличить в пять раз

Восемь депутатов от фракции "Слуга народа" предлагают Верховной Раде повысить размер оклада всем членам Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания до 75 прожиточных минимумов. На данный момент это составляет 157 тысяч 650 гривен. Об этом идет речь в доработанном для повторного чтения законопроекте "О медиа".

Если судить о декларации Ольги Герасимюк, которая занимала тогда должность заместителя председателя Нацсовета, то общая заработная плата в 2019 году составила 370 тысяч 423 гривни, что более чем в пять раз меньше предложенного в новом законопроекте.

Если судить по нынешнему размеру прожиточного минимума (2102 гривны), то оклад членов Нацсовета составит 157 650 гривен, а уже в 2021 году после увеличения прожиточного минимума до 2118 гривен - 158 тысяч 850 гривен.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, насколько своевременно решение правительства повысить минимальную зарплату. Напомним, во исполнение поручения президента, украинское правительство "сделало соответствующие расчеты" и заявило, что вполне реалистично повысить минимальную зарплату в Украине (сейчас – 4723 грн, с 1 июля станет 5238 грн) в течение года до 6,5 тыс. грн.

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