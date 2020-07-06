kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.07.2020

BTC/USD

9290.96

ETH/USD

238.07

LTC/USD

43.58

НБУ 06.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество работа и карьера Оклад членов Нацрады по вопросам ТВ и радиовещания хотят увеличить в пять раз
commentss НОВОСТИ Все новости

Оклад членов Нацрады по вопросам ТВ и радиовещания хотят увеличить в пять раз

Данную инициативу внесли в парламент представители фракции "Слуга народа"

сегодня, 19:24
Автор:

Владимир Лавский
Оклад членов Нацрады по вопросам ТВ и радиовещания хотят увеличить в пять раз

Восемь депутатов от фракции "Слуга народа" предлагают Верховной Раде повысить размер оклада всем членам Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания до 75 прожиточных минимумов. На данный момент это составляет 157 тысяч 650 гривен. Об этом идет речь в доработанном для повторного чтения законопроекте "О медиа". 

Если судить о декларации Ольги Герасимюк, которая занимала тогда должность заместителя председателя Нацсовета, то общая заработная плата в 2019 году составила 370 тысяч 423 гривни, что более чем в пять раз меньше предложенного в новом законопроекте. 

Если судить по нынешнему размеру прожиточного минимума (2102 гривны), то оклад  членов Нацсовета составит 157 650 гривен, а уже в 2021 году после увеличения прожиточного минимума до 2118 гривен - 158 тысяч 850 гривен. 

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, насколько своевременно решение правительства повысить минимальную зарплату. Напомним, во исполнение поручения президента, украинское правительство "сделало соответствующие расчеты" и заявило, что вполне реалистично повысить минимальную зарплату в Украине (сейчас – 4723 грн, с 1 июля станет 5238 грн) в течение года до 6,5 тыс. грн.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!