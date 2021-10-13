Новые профессиональные стандарты: что решил Кабмин и как это касается менеджеров и веб-разработчиков

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Елена Бурдейная
Новый Порядок разработки профессиональных стандартов утвердило правительство, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.
Веб-разработка - фото из сети
В документе под названием "Порядок разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов" описана процедура разработки стандартов для профессий, которых нет в специальном государственном классификаторе.
Юрий Баланюк, председатель Национального агентства квалификаций (НАК), напоминает, что предыдущая процедура была несовершенна и устарела. Например, нужно внести в реестр профессиональный стандарт для новой профессии. Для этого сначала необходимо дождаться завершения достаточно длительной процедуры внесения профессии в государственный Классификатор и только потом появится возможность для оформления стандарта. В новом Порядке эту преграду устранили. Кроме того НАК отныне может самостоятельно и проверять предлагаемые стандарты, и обновлять устаревшие. А Министерство экономики Украины в течение одного месяца должно их утвердить.
Также будет вестись еще один реестр заявок на изменение стандартов. Он нужен для того, чтобы разработчики не бегали различными учреждениями и выясняли: есть для профессии стандарт, обновляется ли он, есть ли заявка на регистрацию новации и тому подобное.
Классификатор профессий содержит перечень официальных названий работ (см. ссылку). В нем указаны менеджеры по продажам, которые там называются "Менеджеры (управители) в розничной торговле", но нет web-разработчиков, seo-специалистов, тестировщиков программного обеспечения и тому подобное.
Профессиональные стандарты размещены в другом реестре (см. ссылку) и касаются лишь профессий из списка классификатора. Разделы стандартов важны тем, что предоставляют специалисту однозначную информацию, важную для защиты своих прав на рабочем месте:
— кто им может управлять и какие конкретные задачи ставить,
— какими должны быть условия труда,
— перечень средств индивидуальной защиты (при необходимости)
— кого могут допускать к работе по возрасту, полу,
— какие могут требовать дипломы и медицинские справки,
— в каком направлении возможна переподготовка и тому подобное.
Узнать, утверждены ли требования к его профессии, каждый желающий может увидеть в Реестре профессиональных стандартов (опубликовано до 200 документов) — см. ссылку.
О деятельности Министерства экономики в сфере лицензирования издание "Комментарии" информировало своих читателей раньше.
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