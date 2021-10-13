Новые профессиональные стандарты: что решил Кабмин и как это касается менеджеров и веб-разработчиков

Новый Порядок разработки профессиональных стандартов утвердило правительство, сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Веб-разработка - фото из сети

В документе под названием "Порядок разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов" описана процедура разработки стандартов для профессий, которых нет в специальном государственном классификаторе.

Юрий Баланюк, председатель Национального агентства квалификаций (НАК), напоминает, что предыдущая процедура была несовершенна и устарела. Например, нужно внести в реестр профессиональный стандарт для новой профессии. Для этого сначала необходимо дождаться завершения достаточно длительной процедуры внесения профессии в государственный Классификатор и только потом появится возможность для оформления стандарта. В новом Порядке эту преграду устранили. Кроме того НАК отныне может самостоятельно и проверять предлагаемые стандарты, и обновлять устаревшие. А Министерство экономики Украины в течение одного месяца должно их утвердить.

Также будет вестись еще один реестр заявок на изменение стандартов. Он нужен для того, чтобы разработчики не бегали различными учреждениями и выясняли: есть для профессии стандарт, обновляется ли он, есть ли заявка на регистрацию новации и тому подобное.

Классификатор профессий содержит перечень официальных названий работ (см. ссылку). В нем указаны менеджеры по продажам, которые там называются "Менеджеры (управители) в розничной торговле", но нет web-разработчиков, seo-специалистов, тестировщиков программного обеспечения и тому подобное.

Профессиональные стандарты размещены в другом реестре (см. ссылку) и касаются лишь профессий из списка классификатора. Разделы стандартов важны тем, что предоставляют специалисту однозначную информацию, важную для защиты своих прав на рабочем месте:

— кто им может управлять и какие конкретные задачи ставить,

— какими должны быть условия труда,

— перечень средств индивидуальной защиты (при необходимости)

— кого могут допускать к работе по возрасту, полу,

— какие могут требовать дипломы и медицинские справки,

— в каком направлении возможна переподготовка и тому подобное.

Узнать, утверждены ли требования к его профессии, каждый желающий может увидеть в Реестре профессиональных стандартов (опубликовано до 200 документов) — см. ссылку.

О деятельности Министерства экономики в сфере лицензирования издание "Комментарии" информировало своих читателей раньше.









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