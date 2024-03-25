Необычное расстройство зрения: мужчина видит окружающих как существ с демоническими чертами

Виктор Шарри из Теннесси живет с редкой болезнью, известной как синдром "демонического лица". Этот синдром, зафиксированный только у 75 человек.

Мужчина страдает редким синдромом "демонического лица"

Согласно исследованию, опубликованному в The Lancet, этот синдром является формой просопометаморфопсии, редкого неврологического порока, влияющего на восприятие лица людей. 59-летний Шарра впервые столкнулся с этой проблемой в 2020 году, когда он не узнал собственного соседа, ошибочно приняв его за безобразного мужчину, появившегося в его квартире.

Изучавшие этот случай исследователи из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире разработали методику для визуализации восприятия Шарры, используя фотореалистичные изображения для создания моделей лиц, искаженных на его глазах. Этот подход позволил ученым глубже понять, как Шарра воспринимает окружающих его людей.

Пациент описывает свое состояние как постоянное видение лиц с излишне вытянутыми чертами, глубокими бороздами на лбу, щеках и подбородке, но отмечает, что искажения не влияют на его способность узнавать людей.

Шарра не наблюдает подобных искажений при просмотре фотографий или видео людей, что подчеркивает уникальный характер его состояния. Такая особенность восприятия указывает на потенциальную способность мозга дифференцировать живые и неорганические лица, даже когда искажена зрительная система.

Исследование под руководством доктора Антонио Мелло и профессора Брэда Дукейна показало, что проблемы Шарры могли быть вызваны травмой головы или отравлением угарным газом, которое он пережил за несколько месяцев до появления первых симптомов.

Ученые надеются, что их исследование поможет повысить осведомленность о синдроме "демонического лица" и будет способствовать лучшему пониманию и диагностике подобных расстройств, которые часто принимаются за психические заболевания и лечатся несоответствующими методами.

По словам Шарри, несмотря на длительную борьбу с визуальными демонами, он пытается адаптироваться к своему состоянию и надеется на его саморазрешение.