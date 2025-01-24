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Не приходя в сознание: Путин сделал приятное мужу Симоньян

Указом правителя РФ пропагандист Кеосаян получил высокое звание

24 января 2025, 22:47 comments2061
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Николай Лисицын

Находящийся в коме кремлевский пропагандист Тигран Кеосаян стал заслуженным артистом России. Как передает портал "Комментарии" 24 января, указ об этом за подписью правителя РФ Владимира Путина опубликован на российском портале правовой информации.

Не приходя в сознание: Путин сделал приятное мужу Симоньян

Путин поддержал моральный дух Кеосаяна новым званием, но тот об этом не знает. Фото: из открытых источников

В 2007 году актер и режиссер Кеосаян стал работать телеведущим. В разное время он вел программы на телеканалах РЕН ТВ, "Россия", ДТВ. С 2016 года и до своей комы Кеосаян был ведущим пропагандистской передачи "Международная пилорама" на НТВ. В 2022 году страны Евросоюза, Канада, Великобритания и ряд других государств ввели против него санкции стран за участие в кремлевской пропаганде. Пропагандист яро поддерживает режим Путина и развязанную им в Украине войну.

Как писал портал "Комментарии, Кеосаян остается в тяжелом состоянии после госпитализации, состоявшейся 27 декабря 2024 года. О коме стало известно 8 января. С тех пор режиссер так и не пришел в сознание. Врачи оценивают его состояние как критическое. 23 января пропагандистка Маргарита Симоньян, супруга Кеосаяна, подтвердила, что его состояние не менялось, улучшений нет.

Известно, что впервые серьезные проблемы со здоровьем Кеосаяна возникли еще в 2008 году, когда ему понадобилась срочная операция. С тех пор режиссеру установили семь стентов, а также он перенес два инфаркта – в 2008 и 2010 годах. Жена Кеосаяна, Маргарита Симоньян, неоднократно выражала беспокойство из-за его повадок, в частности курения, которое режиссер отказался оставить даже после ухудшения состояния здоровья. Симоньян отмечала, что отказ от вредных привычек мог бы способствовать улучшению его самочувствия.

Кеосаян попал в больницу в тяжелом состоянии, а его клиническая история осложняется серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. "Комментарии" писали о том, выживет ли муж пропагандистки Симоньян по мнению врачей



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Источник: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202501240022?index=12
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