Муж самой известной российской пропагандистки пережил клиническую смерть, он в коме: подробности

Известный российский пропагандист Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Об этом 8 января сообщила его жена Маргарита Симоньян, одна из самых известных пропагандисток РФ. Портал "Комментарии" следит за развитием ситуации.

Пропагандистка Симоньян сообщила, что ее муж, тоже пропагандист Кеосаян впал в кому. Фото: kinoteatr.ru

В соцсетях главреда российского пропагандистского телеканала RT Марго Симоньян 8 января появилось сообщение о том, что ее супруг Кеосаян в коме после клинической смерти. Пропагандистка призналась, что до последнего не хотела рассказывать об этом, но, поскольку ей уже начали звонить репортеры, решилась написать об этом сама.

"Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце", — написала она.

О перспективах выздоровления 59-летнего Кеосаяна она ничего не сообщила, но призвала молиться за пропагандиста. Симоньян добавила, что мать Кеосаяна живет вместе с ними, и находится в очень тяжелом моральном состоянии из-за происходящего с ее сыном.

Маргарита Симоньян в близких отношениях с актером и режиссером Тиграном Кеосаяном с 2012 года. Из-за нее он ушел из семьи и официально развелся с предыдущей женой в 2014 году. Поженились Кеосаян и Симоньян только в 2022 году. У пары трое детей. И Кеосаян, и Симоньян яростно поддерживают Путина и войну, которую он развязал в Украине. Оба пропагандиста прославились своими антиукраинскими и антизападными заявлениями.

Как сообщал портал "Комментарии", в декабре 2024 года российский пропагандист Максим Елисеев нашел свой конец в Украине Он ликвидирован в результате атаки беспилотника.